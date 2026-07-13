Meta decidió retirar una nueva función de inteligencia artificial apenas días después de su lanzamiento, luego de la controversia que generó por la forma en que utilizaba fotografías de perfiles públicos de Instagram para crear nuevas imágenes.

La herramienta, integrada al modelo Muse Image, permitía a los usuarios generar contenido visual mencionando cualquier cuenta pública de Instagram. Aunque la empresa ofrecía una opción para impedir que las fotografías fueran utilizadas, esta debía activarse manualmente por cada usuario, lo que provocó cuestionamientos sobre el manejo del consentimiento.

Ante la reacción de organizaciones vinculadas a la industria del entretenimiento y de miles de usuarios en redes sociales, Meta anunció que la función dejará de estar disponible.

La agencia estadounidense Creative Artists Agency (CAA) sostuvo que la imagen, la voz y el trabajo creativo de una persona no deberían emplearse para desarrollar herramientas de inteligencia artificial sin una autorización expresa. En la misma línea, el sindicato de actores SAG-AFTRA había recomendado a sus afiliados desactivar la función mientras seguía disponible.

El caso se suma a una creciente discusión sobre los límites del uso de inteligencia artificial y la protección de los derechos de imagen, en momentos en que las grandes empresas tecnológicas aceleran el desarrollo de herramientas generativas.