Usaban puesto de artesanía como mampara para vender droga

Una pareja fue detenida este como sospechosos de la venta de droga en la zona de Puerto Viejo de Talamanca, en un puesto de artesanía según confirmó el Organismo de Investigación Judicial.

“Agentes del OIJ de Bribri, como parte de las acciones que ejecuta el Poder Judicial para combatir la criminalidad, ejecutaron la tarde de este miércoles un allanamiento en un local comercial ubicado en el centro de Puerto Viejo de Talamanca, donde se logró la detención de un masculino de apellido Barthly de 57 años y una femenina de apellido Ortega de 44 años y de nacionalidad nicaragüense, debido a que figuran como sospechosos del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos”, informó el OIJ.

Asimismo, detallaron que dicha investigación inició en abril del presente año, luego de que se obtuvo información que indicaba que aparentemente una pareja utilizaba como mampara un puesto de venta de artesanía para comercializar droga.

Razón por la cual se realizaron diferentes diligencias policiales de investigación donde se logró corroborar la acción ilícita que estaban cometiendo este hombre y la mujer, por lo cual se procedió con su detención.

“Durante el registro del inmueble se logró ubicar y decomisar varias dosis de aparente droga tipo marihuana, así como dinero en efectivo que se presume es producto de la comercialización de los estupefacientes”, añadió la Policía Judicial.

Cabe destacar que los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.