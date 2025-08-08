Un hombre de 37 años y de apellido Araya fue detenido durante un allanamiento en Jiménez de Pococí, como sospechoso de haber participado en dos violentos asaltos a fincas ganaderas ocurridos en mayo anterior en la región de Guácimo.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto utilizaba radios de comunicación, chaleco antibalas, munición y herramientas para ejecutar los atracos, en los que se reportó el robo de ganado, herramientas agrícolas y pertenencias de vivienda.

Durante la intervención de este jueves, los agentes del OIJ decomisaron teléfonos celulares, proyectiles calibre .22, un chaleco táctico, dos radios, documentos y chips telefónicos que estarían relacionados con la investigación.

Modo de operación: violento y organizado

De acuerdo con el expediente judicial, los hechos ocurrieron el 19 y el 20 de mayo en las comunidades de Anita Grande (Jiménez) y calle Los Lirios (Guácimo).

En ambos casos, los sospechosos habrían ingresado armados a las fincas, amordazado a las personas presentes y sustraído animales y objetos de valor.

Solo en una de las fincas se reportó el robo de cuatro vacas y seis terneros, mientras que en la otra se habrían llevado unos 20 animales.

El sospechoso contaba con todo tipo de herramientas necesarias para ingresar a las fincas.

“Este sujeto tenía todo preparado: alicates, cizallas, gasas plásticas negras para atacar por la espalda, radios y chaleco. Era un plan tipo comando para asaltar viviendas rurales”, indicó una fuente judicial cercana al caso.

Prisión preventiva para otro implicado

Este caso ya había dejado un primer detenido el pasado 5 de junio, tras allanamientos realizados en Siquirres. A ese sujeto se le impusieron dos meses de prisión preventiva por su presunta participación en los mismos hechos.

El hombre capturado hoy será presentado ante el Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares que se solicitarán en su contra.