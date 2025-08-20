Si usted es comerciante o profesional independiente y utiliza Sinpe Móvil para recibir pagos, debe tomar precauciones.

El Ministerio de Hacienda solicitó al Banco Central la identificación de usuarios que reciban más de 100 transferencias mensuales, con el objetivo de detectar actividades comerciales que no están siendo respaldadas con facturación electrónica.

De acuerdo con el abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit, la medida es contundente.

“Esta busca frenar el uso de cuentas personales para recibir pagos de clientes sin declarar impuestos, una práctica que constituye incumplimiento tributario y que podría acarrear multas millonarias e, incluso, procesos penales“, indicó.

Gabriel Zamora Baudrit, abogado tributario. Foto: cortesía.

Obligación de facturar electrónicamente

Todo pago recibido por Sinpe Móvil con fines comerciales debe estar respaldado con factura electrónica. No hacerlo expone al contribuyente a consecuencias graves.

“Quien reciba pagos por Sinpe Móvil debe emitir el comprobante electrónico correspondiente. Ignorar esta obligación implica riesgos económicos y legales que pueden poner en riesgo la viabilidad del negocio”, advirtió Zamora.

Las sanciones posibles

Entre las medidas que Hacienda podría aplicar destacan:

Cobro retroactivo de impuestos: el IVA y el Impuesto sobre la Renta omitidos, más intereses.

Multas elevadas: sanciones de hasta 150% del tributo dejado de pagar, además de multas específicas por no emitir comprobantes electrónicos.

Medidas cautelares: bloqueo de cuentas o embargos preventivos en casos de presunta defraudación.

Procesos penales: si los montos superan los umbrales legales, el caso puede pasar al Ministerio Público como delito de defraudación fiscal, con penas de prisión.

Sinpe móvil con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

Una fiscalización más estricta

La integración de datos entre Hacienda y el Banco Central marca el inicio de una etapa de fiscalización digital en Costa Rica.

“Si usted utiliza Sinpe Móvil para su actividad comercial, emitir facturas electrónicas y mantener sus cuentas en orden no es solo una buena práctica: es la diferencia entre trabajar con tranquilidad o enfrentar un problema legal que puede costarle el negocio”, añadió Zamora.

¿Qué hacer para evitar sanciones?

El especialista recomienda a comerciantes y profesionales independientes:

Regularizar operaciones pasadas: declarar voluntariamente los ingresos no reportados para reducir sanciones.

Implementar facturación electrónica: la versión 4.4 del sistema ya incluirá a Sinpe Móvil como método de pago.

Separar cuentas personales y comerciales: evitar confusión entre transferencias familiares y las de carácter comercial.

Capacitarse en materia tributaria: conocer las obligaciones para prevenir contingencias.