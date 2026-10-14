Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Uruguay será el país dedicado del Festival Iberoamérica Teatral 2027, que se celebrará en Costa Rica durante mayo del próximo año.

El anuncio se oficializó durante una visita del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, a Montevideo, donde suscribió dos memorandos de cooperación con su homólogo uruguayo, José Carlos Mahía.

Foto: Cortesía

Los acuerdos establecen una agenda de colaboración para los próximos cinco años, con iniciativas que abarcan música, teatro, artes visuales, patrimonio cultural e industrias creativas, con el propósito de ampliar las oportunidades para que el talento costarricense participe en proyectos y espacios internacionales.

Entre las iniciativas previstas figura promover la participación de la Selección Nacional de Bandas de Costa Rica en festivales, conciertos y giras internacionales, así como impulsar intercambios entre orquestas sinfónicas juveniles de ambos países.

Foto: Cortesía

La agenda también contempla explorar la participación de compañías de ballet uruguayas en temporadas artísticas en Costa Rica, desarrollar talleres y encuentros profesionales y fomentar posibles coproducciones escénicas.

En el campo de las artes visuales, se buscará impulsar exposiciones conjuntas y fortalecer la colaboración entre museos, artistas e instituciones culturales.

Los memorandos también incluyen acciones para fortalecer las industrias cinematográficas, audiovisual y de videojuegos.

Foto: Cortesía

En el sector audiovisual, ambos países acordaron avanzar en la negociación de un acuerdo de coproducción que facilite el desarrollo de proyectos entre profesionales y empresas productoras.