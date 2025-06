El uso de Inteligencia Artificial (IA) en el sector salud podría reducir las listas de espera en emergencias, mejorar los diagnósticos médicos y servir de guía para pacientes con cáncer.

Sin embargo, expertos coinciden en que para aplicar estos avances es necesario revisar y mejorar la legislación actual, ya que en algunos casos resulta poco flexible y en otros aún no permite dar los pasos para avanzar en esa dirección.

“En el sector privado es un poco más fácil implementar herramientas de inteligencia artificial, porque hay menos trámites burocráticos. Sin embargo, no se puede instalar cualquier IA, tiene que ser una que evite sesgos y que demuestre que va a poder llevar una ganancia en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente”, explicó Rodolfo Garbanzo, vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Salud, quien incluso menciona una “sobrelegislación” que en algunos casos frena los avances en esta materia.

Por su parte, Antón Zamora, representante del Digital Health Institute for Transformation (DHIT), advirtió que mientras no exista interoperabilidad de datos entre sectores, Costa Rica seguirá desaprovechando los avances. “En tema de salud, definitivamente el acceso a los datos es fragmentado, entonces vos como paciente de la Caja y del sector privado tenés expedientes diferentes en cada organización, que no se terminan de integrar”, subrayó Zamora.

Para abordar estos temas, diferentes actores del sector salud se reunieron en un foro donde analizaron cómo potenciar el uso de la IA.

El viceministro de Salud, Allan Mora, también participó en el encuentro y señaló que Costa Rica reúne las condiciones para construir un sistema más armonioso con ayuda de la tecnología.

“Vamos a pasos agigantados”

Uno de los principales retos para aprovechar la Inteligencia Artificial en salud es formar profesionales capaces de interpretar y aplicar sus conocimientos en esta materia. Ante esto, Eva Cortés, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Ulacit, asegura que el país “camina a pasos agigantados”, pero advierte que la relación entre las empresas y la academia será crucial para alcanzar los distintos objetivos.