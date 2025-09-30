El atacante del Cartaginés Marcos Ureña ya no se ve regresando a formar parte de la Selección Nacional, así lo dejó claro previo a viajar a Honduras para el juego de su equipo ante Olimpia.

“Yo creo que ya no es posibilidad porque por la edad y por el cambio de generación, yo creo que la selección ya uno no la visualiza. He tenido un buen rendimiento en el último año en el club, así que me quedo con eso”, reseñó.

Además, considera que dentro de la escuadra patria ya no toman en cuenta jugadores mayores de 33 años pues los ven como “viejos”.

“Uno cuando pasa de 33 años ya es viejo entonces ya no puede ser parte de la selección, pero desearles lo mejor, así que ojalá en Honduras puedan sacar el resultado”, dijo.

Al ser consultado respecto a si no ha vuelto por rendimiento futbolístico o por no agradar a algunos directivos, lanzó un dardo y cree que no ha vuelto por temas ajenos a lo deportivo.

“No para nada, Herrera fue una vez al club pero nunca he estado en el ojo de la selección desde Rusia 2018. Creo que por la segunda opción (por directivos), porque por rendimiento siempre he estado activo y siempre me consideré un jugador de selección”, contó.

Escrito por: Jorge Alpízar Solano.

Colaborador Grupo Extra