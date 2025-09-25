La tendencia de ciudades de “15 minutos”, en las cuales las personas cuentan con los servicios necesarios a una cercanía de la vivienda, permiten darle un dinamismo adicional a la economía del país.

Además de la creación de empleo por el proyecto constructivo, este modelo de planificación brinda la opción de que los comercios puedan tener acceso a una mayor gama de clientes o consumidores.

“Tienen un impacto económico fuertísimo porque en la medida de que usted tenga todos esos desarrollos cercanos, llámese comercios, escuelas, centros médicos, se crea, precisamente, un ciclo económico alrededor del punto geográfico.

Lo que se ve a nivel urbanístico, son las microcuadras que es lo que deberíamos hacer, tener una microzona de La Sabana, pasar a la microzona de Paseo Colón, que se mueven dentro de ese mismo eje de los 15 minutos y el impacto económico sería fuertísimo”, señaló Leopoldo Muñoz, director de proyectos del Centro De Estudios Del Negocio Financiero E Inmobiliario (CENFI).

Muñoz relata que el concepto, creado a nivel internacional y adaptado al contexto costarricense, va más allá de la construcción de viviendas para los ciudadanos, sino que pone la movilidad en el centro del desarrollo urbano en la ciudad.

En este sentido, resaltó el aporte de los gobiernos locales para su desarrollo, a parte del capital privado interesado.

“Esos modelos requieren un apoyo institucional, particularmente tanto a nivel del estado central como las municipalidades por el tema de la accesibilidad de las viviendas. Costa Rica ha hecho muy buenos avances en el tema de construcción de altura”, destacó el director del CENFI.

“Si el desarrollador tiene la posibilidad de construir más sobre el mismo espacio, de alguna forma puede estar precisamente distribuir los costos. Entonces, puede precisamente tener algún efecto en cuanto al costo final de la solución”, agregó.

Este aspecto toma relevancia por los precios altos que tiene el suelo urbano dentro del Gran Área Metropolitano (GAM).

Según el informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2024, elaborado por la UCR y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cantones como San José, Curridabat, Escazú y Heredia lideran las zonas con los valores más altos.

“Nuestro aporte es construir en zonas densamente pobladas para que la población se mantenga en la ciudad, donde existe toda esta infraestructura de servicios y no tengan que comprar en zonas alejadas como ha tenido que hacer mucha gente que se va al Coyol de Alajuela o Grecia”, comentó Fuad Farach, director general de RC Inmobiliaria, empresa que ha desarrollado varios proyectos de ciudades autónomas en la provincia de San José.

¿Qué es una ciudad de “15 minutos”?

Una ciudad de “15 minutos” es un modelo urbano que busca que todas las necesidades básicas de las personas, como trabajo, educación, salud, compras, ocio y espacios verdes, estén accesibles a pie o en bicicleta en un radio de 15 minutos desde sus hogares.