El esperado concierto Urban Fest, programado inicialmente para el 22 de noviembre en Costa Rica, fue reagendado para el próximo año, según confirmó la productora Arceyut Producciones.

“Esta decisión responde a la oportunidad de incluir en el cartel a un tercer artista internacional de gran relevancia en la industria musical, cuya agenda únicamente le permite presentarse en nuestro país durante el año 2026”, señala el comunicado oficial.

Pese al cambio de fecha, la organización reafirmó la participación de los artistas ya anunciados: Nicky Jam, así como los hermanos Mau y Ricky, quienes seguirán siendo parte del show.

“El artista sorpresa se revelará próximamente”, añade el informe.

Además, se informó que las personas que ya habían adquirido sus entradas recibirán el reembolso automático a través de la boletera oficial Smarticket.net.