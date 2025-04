La plaza deportiva de Monte Líbano, en Batán de Limón, se convirtió en un escenario sombrío durante la semifinal de la quinta división de Linafa entre la Asociación Escuela Deportiva Batán y ADF Siquirres. El árbitro central, Danilo Pérez, fue agredido físicamente por varios futbolistas y por el director técnico del equipo local.

Según el video difundido por la Asociación Deportiva de Referís (ASODER), a la cual pertenece el silbatero, Pérez recibió múltiples golpes en el rostro y patadas en la espalda, lo que obligó a suspender el encuentro.

En entrevista con Diario Extra, el árbitro expresó su indignación y confirmó que interpuso una denuncia penal contra el técnico del club de Batán. “Donde más indignado me siento es con el técnico de la escuela. A él sí lo denuncié porque es una persona adulta, con capacidad de pensar y analizar. Él fue quien inició la pelea y sus jugadores lo siguieron. Si trabaja en una escuela de fútbol en Bataan, ¿qué clase de ejemplo está dando? Es un agresor”, sentenció Pérez.

Danilo, quien trabaja en fincas bananeras, descubrió su vocación por el arbitraje hace más de ocho años y nunca había vivido una situación tan violenta. Tras la agresión, debió recibir atención médica para descartar lesiones graves.

“Mi familia me pidió que no volviera más. Lo que yo les digo es que, desafortunadamente, uno ve el peligro, pero ama esta profesión. Ese mismo día tuve que ir a la clínica porque sentía mucho dolor en la nuca. Incluso, tengo un diente flojo que debo hacer revisar”, relató.

Pérez hizo un llamado urgente a mejorar la seguridad de los árbitros en estas categorías, donde muchas veces se enfrentan solos a partidos con alto nivel de tensión.

“No tenemos ningún tipo de seguridad. En este tipo de partidos solo arbitra el central, y le toca controlar a dos equipos completos. ASODER trata de ayudarnos en lo que puede, pero yo pido al menos un camerino para resguardarnos en caso de que algo pase”, concluyó.

Informe arbitral

Al minuto 85 se expulsó al director técnico del equipo Asociación Escuela Deportiva Bataan por utilizar lenguaje ofensivo hacia mi persona, dirigiéndose a mí con improperios como: “¿No piensa pitar, árbitro hijue…?” Ingresó a la cancha y se abalanzó de manera violenta, lanzándome golpes que no logró impactar. Cuando me retiraba del terreno de juego, el jugador número 6 de Bataan me pateó violentamente por la espalda y el jugador número 18 me lanzó una patada. Me incorporé para recoger mis pertenencias personales y, en ese momento, el técnico antes mencionado me propinó varios golpes en el rostro y en la nuca.