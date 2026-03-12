“Uno se desespera, son 24 horas sin poder moverse”

Las carreteras de Costa Rica se han transformado en un escenario de dolor y cifras alarmantes en los dos primeros meses del año. Datos oficiales de la Cruz Roja indican que al 27 de febrero de 2026, la cifra de fallecidos ya alcanza las 100 personas, una estadística que no es solo un número, sino un centenar de proyectos de vida interrumpidos y hogares sumidos en el luto.

Detrás de cada unidad de la Cruz Roja que se desplaza de emergencia, hay una historia de supervivencia o de pérdida, como la de Henry Pérez, quien estuvo al borde de la muerte rumbo hacia su trabajo.

Según los datos más recientes de la Benemérita, la violencia vial se manifiesta en diversas formas, siendo las 6.313 colisiones el tipo de incidente más frecuente en las rutas nacionales.

A esto se suman 705 vuelcos y 657 atropellos, lo que evidencia la vulnerabilidad, tanto para quienes conducen como para los peatones que transitan por las vías públicas.

Para comprender la magnitud de estas cifras, es necesario escuchar a quienes han estado al borde de una tragedia.

El motociclista, Henry López, refleja la realidad de miles que salen a trabajar cada madrugada y están expuestos a cualquier accidente vial.

Este hombre relata el horror de un choque ocurrido a las 5:20 a.m. mientras se dirigía hacia Barva, Heredia, durante los arreglos y recarpeteo de la zona.

“Yo sentí la muerte en un momento de que perdí tanta sangre”, confesó postrado en una cama del Hospital del Trauma.

El accidente se dio de forma repentina, en un giro, cuando fue impactado por un automóvil. “No sé con qué pegué ni nada, nada más. Estuve a punto de morir, pero Dios me dio una oportunidad más”, explica el sobreviviente.

Las secuelas de los accidentes

El impacto de un accidente de tránsito no termina en la carretera; se traslada a las salas de urgencias y a largos procesos de rehabilitación. Los datos del Instituto Nacional de Seguros (INS) revelan un patrón claro en las lesiones sufridas por las víctimas. La rodilla encabeza la lista de las cinco principales lesiones con 821 casos, lo que representa el 29,56% del total de atenciones. Esta cifra coincide dramáticamente con el testimonio del motociclista herido en Heredia, quien describió cómo su rodilla quedó destruida el impacto.

El informe del INS detalla además las siguientes lesiones predominantes:

• Shock o hipotermia: 519 casos (18,69%), reflejo del trauma sistémico que sufre el cuerpo ante un impacto violento.

• Hombro: 427 casos (15,38%).

• Tobillo: 395 casos (14,22%).

• Mano: 344 casos (12,39%).

Estas lesiones no solo implican dolor físico, sino una ruptura total de la vida cotidiana. La recuperación es, en palabras de los afectados, un proceso lento y desesperante.

“Yo así paso las 24 horas del día, no me puedo mover para ningún lado”, relata el paciente desde su cama en el centro médico, donde la soledad se convierte en otra secuela del accidente.

Debido a las jornadas laborales de sus familiares, muchos heridos enfrentan sus días de hospitalización sin compañía, esperando que un día libre les permita ver a sus seres queridos.

Un llamado al respeto y la empatía

La percepción de los motociclistas en carretera es un tema de constante debate, pero para quienes han sufrido un accidente, la realidad es de una vulnerabilidad absoluta.

Existe una sensación generalizada de que, en la dinámica vial, el motociclista no es respetado, independientemente de su prudencia al conducir.

“Por más que uno sea prudente, por más que usted haga las cosas bien, siempre va a haber algún peligro en la carretera”, dijo la víctima.

Con 100 fallecidos en menos de 60 días, el país se enfrenta a un desafío urgente de seguridad pública.