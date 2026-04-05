Uno de los musicales más impactantes y aclamados de Broadway, Sweeney Todd, se presentará por primera vez en Costa Rica con licencia oficial, marcando un hito en la escena teatral nacional.

La obra, conocida como Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la Calle Fleet, tendrá funciones del 9 al 12 de abril a las 7:30 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill, en San José. Las entradas tienen un costo de ₡10.000 y están disponibles en línea.

Esta producción representa un precedente en el país al tratarse de un montaje autorizado por Music Theatre International (MTI), lo que eleva el estándar de las propuestas teatrales locales y posiciona al teatro musical costarricense en un nivel más cercano al circuito internacional.

Sweeney Tood. Foto: cortesía.

Ambientada en el Londres victoriano, la historia sigue a un barbero que regresa del exilio impulsado por la venganza, desarrollando una trama que combina terror, humor negro y una compleja propuesta musical. La obra aborda temas universales como la justicia, la desigualdad y la condición humana, lo que le ha valido reconocimiento mundial.

La puesta en escena reúne a un amplio elenco de talento nacional, encabezado por Johnny Howell en el papel de Sweeney Todd y Manuela Cornick como Mrs. Lovett, junto a otros destacados actores y un ensamble artístico que da vida a esta exigente producción.

El proyecto está a cargo de Costa Risa Producciones, bajo la producción de Emmanuel Otárola y Maricruz Arias, y la dirección de Miguel Mejía, quienes apuestan por ofrecer una experiencia teatral de alto nivel.