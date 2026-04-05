Uno de los goleadores del torneo renueva hasta 2028

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El delantero mexicano Brian Martínez renovó su contrato con la Asociación Deportiva San Carlos hasta el Clausura 2028.

Martínez ha disputado 66 partidos con el conjunto norteño, en los que registra 26 goles y cuatro asistencias.

Actualmente, los sancarleños se ubican en la sétima posición del campeonato nacional y se mantienen en la lucha por un lugar entre los cuatro primeros de la tabla.

San Carlos visitará este lunes a Municipal Liberia a las 8:00 p. m.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra