En Liga Deportiva Alajuelense cuatro jugadores no pudieron viajar a Honduras, para jugar ante Motagua, debido a problemas disciplinarios. Trasciende que son Creichel Pérez, John Paul Ruíz y los jóvenes Deylan Paz y Deylan Aguilar. La institución rojinegra no ratificó los nombres, pero si mencionó que habían cometido errores, los cuales rompían con el reglamento interno.

El técnico Óscar Ramírez se refirió al tema en la previa del duelo de este martes ante Motagua, por la ida de los cuartos de final de Copa Centroamericana. Al respecto, “Machillo” confirmó que la decisión de no permitir les que viajaran fue completamente suya. “El tema de que no hayan viajado indica que yo tomé una decisión, en este momento es lo más sano. Gracias a Dios que tenemos una plantilla alta, inmediatamente me aboqué a lo que tenía planeado que no difiere mucho tampoco.

Tomé las decisiones, por lo que se está jugando creo que es la más acertada y por el bien de lo que representa un grupo deportivo”, declaró.

Ramírez señaló que no tolera situaciones de indisciplina, aspecto fundamental en un equipo de fútbol profesional y por eso decidió no llevar a estos jugadores a suelo hondureño.

“La disciplina es a lo que uno apela, en este caso ellos han faltado a eso. No he hablado con ellos, me gustaría sentarme a hablar. Pasando lo más importante que es el partido de mañana (hoy), que es una final, tenemos que sacarla bien y después ya veremos. El tema principal es Motagua”, concluyó.

Por medio de sus redes sociales Creichel Pérez se refirió al tema, al escribir “es de valientes aceptar los errores cometidos. Hoy solo quiero pedir disculpas a las personas que confiaron en mí”, publicó.

Otro de los futbolistas que aprovechó sus redes para hablar del tema fue John Paul Ruíz, quien puso “el mundo puede fallarte, pero Dios nunca lo hará”.

Al parecer el tema se vería a profundidad en la casa rojinegra, una vez la delegación regresa a nuestro país el miércoles. La intensión sería sentar en una misma reunión al técnico Óscar Ramírez Hernández junto a los cuatro jugadores involucrados. No se ha revelado si la sanción fuese económica o bien quedar fuera de varios encuentros. No se descarta la posibilidad de rescindir el contrato, pues en ellos se especifica que acciones son graves e inoportunas para un deportista de alto calibre como los jugadores de la primera división.

La escuadra eriza jugará ante Motagua hoy a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés, ubicado en Tegucigalpa.