Óscar Ramírez, técnico de Liga Deportiva Alajuelense, se refirió al tema de cuatro futbolistas presuntamente involucrados en un acto de indisciplina durante el pasado fin de semana.

El timonel rojinegro fue consultado sobre dicho asunto previo al duelo de este martes ante Motagua, por la vuelta de los cuartos de final de Copa Centroamericana.

“Tomé las decisiones, por lo que se está jugando creo que es la más acertada y por el bien de lo que representa un grupo deportivo”, declaró.

Ramírez señaló que no tolera situaciones de indisciplina, aspecto fundamental en un equipo de fútbol profesional y por eso decidió no llevar a cuatro jugadores a suelo hondureño, los señalados serían Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz.

“La disciplina es a lo que uno apela, en este caso ellos han faltado a eso. No he hablado con ellos, me gustaría sentarme a hablar. Pasando lo más importante que es el partido de mañana, que es una final, tenemos que sacarla bien y después ya veremos. El tema principal es Motagua”, concluyó.

La escuadra eriza jugará ante Motagua este martes 30 de setiembre, en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés, ubicado en Tegucigalpa (8:00 p.m. hora Costa Rica).

"Solo el hecho de que ellos no hayan viajado ya indica que yo tomé una decisión", 'Machillo' sobre los actos de indisciplina. pic.twitter.com/1ZEvD0zonj — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 30, 2025

Escrito por: Jorge Alpízar Solano.

Colaborador Grupo Extra