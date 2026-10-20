Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las universidades públicas marchan este martes para defender el presupuesto de la educación superior estatal y presionar a los diputados para que frenen las mociones que plantean recortes a los recursos destinados a estas instituciones.

La movilización busca alertar sobre las consecuencias que tendría la reducción presupuestaria en las carreras, las becas, los cupos de ingreso y el funcionamiento de las sedes regionales.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) convocó a las comunidades universitarias, ciudadanía, sindicatos y sectores sociales a participar en la manifestación, en medio de la discusión de los presupuestos de 2026 y 2027.

Foto: Mauricio Aguilar. La marcha inicia desde la Fuente de la Hispanidad hasta la Plaza de la Democracia.

Jorge Herrera, presidente del Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), cuestionó las decisiones presupuestarias y señaló que los recortes afectarían recursos necesarios para mantener las sedes regionales y ampliar la oferta académica.

Jorge Herrera

Presidente del Conare “Nosotros lo que queremos hacer es generar conciencia en la sociedad costarricense sobre una seguidilla de decisiones que han venido se han venido tomando desde el Poder Ejecutivo que no solo mantienen el FEES congelado, sino que en los últimos en las últimas semanas se plantean acciones de reducción”, dijo Herrera.

Sedes regionales y nuevas carreras en riesgo

Las autoridades universitarias señalaron consecuencias específicas en varias regiones. La UNA tenía previsto habilitar 417 cupos en ingenierías y carreras STEM, mientras que la Universidad de Costa Rica (UCR) alertó sobre los recursos destinados al recinto de Paraíso, donde invierte cerca de ¢2.400 millones al año.

El rector de la UCR, Carlos Araya, indicó que la reducción de esos fondos afectaría la inversión en infraestructura, becas y nuevas admisiones. Aunque espera mantener las carreras anunciadas para 2027, reconoció que los recortes dificultarían sostener esos esfuerzos.

Carlos Araya

Rector de la UCR “Yo no quisiera que se vean afectadas. Quisiera pensar que podemos hacer esfuerzos institucionales para poder mantenerlas”, alegó el rector.

En el caso del Tecnológico de Costa Rica (TEC), su rectora, María Estrada, anticipó días atrás que la eliminación de los recursos destinados al Centro Académico de Limón obligaría a valorar el cierre de operaciones. La institución requiere alrededor de ¢2.200 millones para mantener ese centro.

María Estrada

Rectora del TEC “Lo que le pedimos a todo el país es que piensen no solamente en los estudiantes que tenemos hoy en las aulas, sino también en todas esas generaciones que vienen atrás y también a todas las mamás y papás que defendamos el país que nos dejaron nuestros abuelos”, señaló Estrada.

UNED prevé menos ingresos y UTN alerta por costos

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) advirtió que los recortes afectarían sus 40 sedes y limitarían el ingreso de estudiantes nuevos.

Su rector, Rodrigo Arias, señaló que la institución ha recibido entre 10.000 y 11.000 estudiantes nuevos por periodo en los últimos años y que podría admitir menos de la mitad si se concretan las reducciones.

Rodrigo Arias

Rector de la UNED “Por un lado la UNED siempre usa el 100% de los recursos para la misión que nos corresponde. Y en segundo lugar, nuestro presupuesto es menor. Sin embargo, los rebajos son iguales para todas”, dijo Arias.

Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas, advirtió que un eventual aumento del IVA del 2% al 13% elevaría los costos institucionales.

Sumado a los recortes y a la inflación proyectada, estimó una pérdida de capacidad económica de entre ¢2.500 millones y ¢2.800 millones para el próximo año.

William Rojas

Rector de la UTN “Este país es un país hermoso y maravilloso, construido sobre la base del pensamiento libre, la crítica sana y constructiva, sobre la libertad de expresión, libertades fundamentales que hoy debemos defender. Este país no es lo que es por casualidad, ni arribó a esta democracia por pura casualidad”, dijo Rojas.

Apoyo estudiantil

La movilización también cuenta con el respaldo del movimiento estudiantil.

Daniela Chaves, presidenta de la Feuna, afirmó que mantendrán la disposición al diálogo, aunque advirtió que podrían intensificar las medidas de presión si avanzan los recortes.

Daniela Chaves

Presidenta de la Feuna “No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo un gobierno propone recortes que van a desmantelar el país que conocemos, que van a destruir la Costa Rica que conocemos y de la que nos sentimos orgullosos, y sencillamente dejar que eso pase”, dijo la estudiante.

La marcha de este martes dará inicio desde las 9:00 a.m. en la Fuente de la Hispanidad y se extenderá hasta la Plaza de la Democracia, a las afueras de la Asamblea Legislativa. Los diputados de la Comisión de Hacendarios tienen hasta este 20 de octubre para rechazar o aprobar las mociones presentadas por el oficialismo.

Mociones presentadas por PPSO que reprochan los rectores: