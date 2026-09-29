Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las cinco universidades públicas mantendrán para 2027 las mismas bases de distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que tuvieron este 2026. Es decir, seguirán con los mismos porcentajes, sin llegar a un acuerdo sobre una redistribución más equitativa.

Así quedó consignado en la sesión del Consejo Nacional de Rectores (Conare Ampliado) del pasado 25 de setiembre. La principal razón para mantener la distribución actual es que las universidades deben presentar sus presupuestos ante la Contraloría General de la República (CGR).

William Rojas, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), explicó a Grupo Extra que modificar los porcentajes a pocos días de presentar los presupuestos habría obligado a las universidades a rehacer sus partidas presupuestarias y podría haber afectado la operación de alguna institución.

“Hay una disposición de todos para que eso suceda. Igualmente, todavía no estaba el mecanismo definido; por lo tanto, había que tener la posibilidad de presentar los presupuestos a la Contraloría”, señaló Rojas.

Los porcentajes se mantendrían de la siguiente manera: la Universidad de Costa Rica (UCR) sigue concentrando la mayor parte, con un 49,88%, seguida de la Universidad Nacional (UNA), con un 20,83%. Entre estas dos casas de enseñanza concentran el 70,71%.

Después se encuentran el Tecnológico de Costa Rica (TEC), con un 11,22%; la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con un 9,47%; y, por último, la Universidad Técnica Nacional (UTN), con un 6,81%.

El porcentaje restante corresponde al Conare, con un 1,59%, de los cuales un 0,21% será destinado a proyectos y planes de trabajo de comisiones y subcomisiones interuniversitarias.

Redistribución queda pendiente

Aunque las universidades mantendrán para 2027 las mismas bases de distribución, los rectores sí acordaron continuar analizando un mecanismo que permita redistribuir de manera equitativa los recursos entre las instituciones públicas.

Rojas dijo que actualmente se analiza un informe elaborado por una comisión técnica, así como distintas alternativas para que una eventual redistribución no genere inestabilidad financiera en las universidades.

“Se está trabajando y se va a seguir trabajando en analizar los mecanismos bajo los cuales podría darse una contribución de las universidades más grandes hacia las universidades más pequeñas”, explicó.

El rector agregó que todavía no existe una cifra concreta sobre cuánto recibiría o cedería cada universidad. Según indicó, las instituciones buscan garantizar su sostenibilidad y el tema de los montos todavía está en discusión.

“Hay una disposición de todas las universidades en marchar hacia un mecanismo de esa naturaleza”, afirmó.

Eventual escenario

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027, presentado por Hacienda a inicios de setiembre, mantiene un monto base de más de ¢593 mil millones (¢593.484.833.105) para el FEES, la misma cifra establecida para 2026.

El presupuesto deberá ser analizado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, que tendrá que definir si mantiene el monto propuesto o si realiza algún ajuste.

Si el monto se mantiene sin cambios, los recursos asignados a cada universidad pública quedarían de la siguiente manera:

La UCR recibiría más de ¢296 mil millones, seguida por la UNA, con más de ¢123 mil millones. El Tecnológico de Costa Rica tendría más de ¢66 mil millones.

Por su parte, la UNED recibiría ¢56 mil millones y la Universidad Técnica Nacional (UTN), ¢40 mil millones. El Conare contaría con más de ¢9 mil millones.

Los más de ¢1.000 millones restantes se destinarían a otros componentes del FEES, entre ellos investigación y docencia.