Universidad cierra 20 carreras: Vea cuáles son

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Universidad Central oficializó la suspensión de nuevo ingreso para más de 20 programas académicos en su Sede Central, así como el cierre definitivo de su Sede Regional de Los Santos.

La medida se dio a conocer mediante resoluciones suscritas por el rector de la institución, Ing. Erick Palma Rojas, publicadas en la edición N° 185 del Diario Oficial La Gaceta del 1° de octubre de 2026.

Afectación en la Sede Central

De acuerdo con la publicación oficial, la casa de enseñanza privada dispuso la supresión de la oferta académica para estudiantes de nuevo ingreso en carreras de grado y posgrado que habían sido debidamente autorizadas en su momento por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP).

Entre las ofertas que dejan de recibir nuevos alumnos en la Sede Central destacan:

Administración y Comercio: Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas; Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Economía Empresarial; Bachillerato con énfasis en Producción Industrial; Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Publicidad; y Licenciatura con énfasis en Administración de Actividades Turísticas.

Educación y Pedagogía: Bachilleratos en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza de la Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Español (para secundaria e I y II Ciclo). Además, los Bachilleratos y Licenciaturas en Preescolar y Preescolar Bilingüe, y la Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos.

Clausura de la Sede Regional de Los Santos

En una disposición paralela, la universidad ordenó el cierre definitivo de su Sede Regional de Los Santos, lo que conlleva la supresión total de su oferta universitaria en esa zona.

Las carreras que cesan apertura en dicha sede abarcan los niveles de Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas (Gerencia), Ciencias de la Educación (I y II Ciclo, regular y bilingüe), Ingeniería Informática (con énfasis en Gerencia Informática) y Psicología (con especialidades en Modificación de la Conducta y Administración de Recursos Humanos).

Garantía para los estudiantes activos

La institución universitaria remarcó que las resoluciones aplican exclusivamente para la admisión de nuevo ingreso.

En ese sentido, la administración garantizó que los derechos académicos adquiridos por los estudiantes actualmente matriculados se mantienen incólumes, asegurando la continuidad hasta la conclusión de sus respectivos planes de estudio en cumplimiento con la reglamentación del CONESUP.

Ajustes en otras universidades privadas

La misma edición del diario oficial consigna que la Universidad Panamericana mantiene en trámite ante el CONESUP el procedimiento para el cierre formal de su Sede en Desamparados, según notificación firmada por su rector Oldemar Villatoro Moya.