Muchas personas me preguntan por qué insisto tanto en facilitar el acceso al cuido infantil a todas las madres, con el propósito de emparejar la cancha en beneficio de las familias que más apoyo necesitan para salir adelante. Permítame explicarlo en detalle, por favor.

Tenemos que dar respuestas modernas a los profundos cambios que se han dado en la sociedad y en las dinámicas de trabajo. Hace unos años, una mamá que necesitaba trabajar fuera de casa para aumentar el ingreso familiar, o una madre soltera, podía sacar adelante a sus hijos gracias al apoyo que le brindaba su familia en diversos aspectos.

Era muy difícil. Y muchas veces la pasaban de cuadritos. Pero con mucho sacrificio y un poquito de suerte se conseguía. La familia de esas madres funcionaba como apoyo directo para el cuido para sus hijos. Y ellas, así, tenían más chance de estudiar o trabajar.

Lo conozco de primera mano. Esa fue mi experiencia de vida: mi mamá, madre soltera, pudo trabajar y sacarme adelante gracias a mi abuela “Mela” (QDDG) y mis tías, que me cuidaron durante mis primeros años.

Tuve la suerte de crecer en una zona rural, San Carlos, donde las familias, por lo general, mantienen lazos mucho más estrechos. Y mi madre tuvo la suerte de contar con todo un tejido de personas que la apoyaron. Pero en la actualidad, un esquema de ese tipo resulta más difícil, porque las realidades y exigencias cotidianas y las propias familias han cambiado muchísimo.

No es un secreto, tampoco, que la carga de funciones en temas domésticos, en especial el cuido de menores, sigue recayendo en las mujeres. O sea, en eso no hemos cambiado tanto: las mujeres aún enfrentan esa barrera o doble carga para trabajar o estudiar. Esto afecta de forma especialmente grosera a las mujeres con menos oportunidades: 90% de las mujeres en hogares pobres están fuera de la fuerza laboral porque el sistema les ha dejado toda la carga del cuido.

Ser madre no debería ser un obstáculo para que una mujer pueda desarrollar todo su potencial. Los socialcristianos ponemos a las personas en el centro de todo objetivo y la justicia social es uno de nuestros pilares fundamentales. Una sociedad en la que no hay igualdad en el cuido no es una sociedad justa y eso no podemos aceptarlo así no más: ¡hay que cambiarlo, pero de verdad!

Por eso voy a crear un sistema de acceso universal al cuido infantil, con metas muy claras:

• Cobertura garantizada para todas las mujeres: Facilitar el acceso al empleo mediante servicios de cuidado accesibles y de calidad.

• Acceso en todos los cantones: Asegurar que el cuido infantil esté disponible en todas las regiones del país, en particular en las zonas con mayor incidencia de pobreza.

• Ampliación de horarios: Adaptar los servicios a las necesidades de las madres trabajadoras, ofreciendo horarios extendidos y flexibles.

A lo largo de la historia, los mayores avances de nuestro país han estado asociados a grandes transformaciones sociales. Las garantías sociales, la creación de la CCSS y el Código de Trabajo, por ejemplo, permitieron que Costa Rica diera un gran salto hacia delante y que se convirtiera en una de las sociedades más democráticas del mundo.

Hoy estamos llamados a liderar un nuevo salto hacia delante y esto, necesariamente, implica la democratización en el acceso al cuido infantil. Solo así nuestras mujeres podrán desplegar todo su talento y nuestros niños tendrán más oportunidades mediante el acceso a educación temprana.