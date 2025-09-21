La Asamblea del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ratificó a Yolanda Fernández Ochoa y Steven Barrantes Núñez como los candidatos a la vicepresidencia de la República para las elecciones presidenciales del 2026.
Fernández cuenta con experiencia en asuntos públicos, diplomacia, sostenibilidad y desarrollo empresarial. Además, fue presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC).
“Yolanda Fernández es una mujer con amplia trayectoria en el sector empresarial y ha sido impulsora del desarrollo productivo, la innovación y la generación de empleo. Si hay alguien que sabe cómo la burocracia estatal nos asfixia y les dificulta a los costarricenses ganarse la vida, es Yolanda. Y su misión en nuestro gobierno será esa: facilitar el emprendimiento, eliminar trabas que impiden que la gente
pueda salir adelante con su propio esfuerzo y facilitarles la vida a quienes la pulsean día a día para sacar adelante a sus familias”, comentó Juan Carlos Hidalgo, candidatos presidencial del PUSC.
Mientras que, Barrantes es ingeniero agrónomo con más de 11 años de experiencia en la función pública. Entre el 2020 y el 2024, fue alcalde del cantón de Coto Brus.
“Steven Barrantes es un hijo de la zona sur, que, sin duda alguna, es la región más abandonada de este país. A Steven, mejor que nadie, le consta que la cancha en Costa Rica no está pareja. Él conoce de primera mano la carencia de oportunidades que azota a las comunidades rurales y ha luchado durante años por revertirla. Como vicepresidente, Steven tendrá la misión de poner a la institucionalidad al servicio directo de las comunidades y sus necesidades”, agregó.
La propuesta de Hidalgo fue aprobada por los miembros del partido socialcristiano con 47 votos a favor para Fernández, en la primera vicepresidencia, y 45 votos a favor para Barrantes, en la segunda vicepresidencia.
Cabe destacar que previo a la votación, los asambleístas aprobaron una moción para que se levantara el requisito de militancia, el cual establece que los candidatos a puestos de representación popular deben contar con un período mínimo de cuatro años en el partido.