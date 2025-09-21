La Asamblea del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ratificó a Yolanda Fernández Ochoa y Steven Barrantes Núñez como los candidatos a la vicepresidencia de la República para las elecciones presidenciales del 2026.

Fernández cuenta con experiencia en asuntos públicos, diplomacia, sostenibilidad y desarrollo empresarial. Además, fue presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCC).

“Yolanda Fernández es una mujer con amplia trayectoria en el sector empresarial y ha sido impulsora del desarrollo productivo, la innovación y la generación de empleo. Si hay alguien que sabe cómo la burocracia estatal nos asfixia y les dificulta a los costarricenses ganarse la vida, es Yolanda. Y su misión en nuestro gobierno será esa: facilitar el emprendimiento, eliminar trabas que impiden que la gente

pueda salir adelante con su propio esfuerzo y facilitarles la vida a quienes la pulsean día a día para sacar adelante a sus familias”, comentó Juan Carlos Hidalgo, candidatos presidencial del PUSC.

Fotografía Jorge Castillo

Mientras que, Barrantes es ingeniero agrónomo con más de 11 años de experiencia en la función pública. Entre el 2020 y el 2024, fue alcalde del cantón de Coto Brus.

“Steven Barrantes es un hijo de la zona sur, que, sin duda alguna, es la región más abandonada de este país. A Steven, mejor que nadie, le consta que la cancha en Costa Rica no está pareja. Él conoce de primera mano la carencia de oportunidades que azota a las comunidades rurales y ha luchado durante años por revertirla. Como vicepresidente, Steven tendrá la misión de poner a la institucionalidad al servicio directo de las comunidades y sus necesidades”, agregó.

La propuesta de Hidalgo fue aprobada por los miembros del partido socialcristiano con 47 votos a favor para Fernández, en la primera vicepresidencia, y 45 votos a favor para Barrantes, en la segunda vicepresidencia.

Cabe destacar que previo a la votación, los asambleístas aprobaron una moción para que se levantara el requisito de militancia, el cual establece que los candidatos a puestos de representación popular deben contar con un período mínimo de cuatro años en el partido.