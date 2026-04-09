Unidad móvil de mamografías atenderá gratis a mujeres en Golfito

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Alianza por su Salud (Alsalus) informó que una de sus unidades móviles de mamografías atenderá de manera gratuita a mujeres de la comunidad de Golfito.

Con esto se pretende beneficiar a más de 825 mujeres cuyas edades vayan de los 40 y los 75 años, que nunca se hayan realizado una mamografía o que tengan más de dos años de habérsela realizado por última vez.



La unidad móvil estará del 13 de abril al 14 de mayo de 2026 y durante la cual se brindará el tamizaje para la detección temprana del cáncer de mama a mujeres aseguradas y no aseguradas que residan en la comunidad.

Inscripción

Las mujeres interesadas pueden realizar la inscripción para la cita enviando un mensaje al WhatsApp 2775-7965, llamando al teléfono 2275-7828 o enviando un correo a [email protected].

Al momento de la atención, es indispensable presentar algún documento de identificación.