UNGL destituye a directora ejecutiva tras 16 años

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Con un total de ocho votos a favor, la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) aprobó destituir a Karen Porras, directora ejecutiva de la agrupación durante los últimos 16 años.

La decisión se tomó tras dos meses de conformada oficialmente la nueva junta directiva, donde diversos alcaldes “rodriguistas” se sumaron a dirigir la UNGL y prometieron realizar el cambio de Porras.

Foto: Sergio Espinoza.

“Hoy culminamos un proceso que es trascendental para todo el régimen municipal”, señaló Gabriela Jiménez, presidenta de la UNGL y alcaldesa de San Ramón.

Porras, quien fue nombrada como directora de la UNGL en 2010, formó parte del concurso para ser renovada; sin embargo, no quedó electa.

“Fue un concurso total y completamente transparente para tranquilidad de los costarricenses”, señaló Ronny Montero, vicepresidente de la UNGL.

Foto: Sergio Espinoza.

Si bien en algún momento se buscó destituir a Porras por “pérdida de confianza”, la junta directiva acordó solamente otorgar el concurso a otra persona.

Porras dejará la dirección ejecutiva de la UNGL de forma inmediata, según la moción aprobada.