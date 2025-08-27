La Universidad Estatal a Distancia (UNED) emitió 13 títulos de licenciatura en docencia sin validez por un “error involuntario” al especificar la rama de especialidad.

La Oficina de Registro y Administración Estudiantil de la UNED anunció la anulación de varios diplomas por este error, el cual se vio reflejado en la edición del Diario Oficial La Gaceta del 18 de julio de 2025.

El error se dio en que la UNED especificó la rama de especialidad en los títulos de licenciatura de docencia, cuando esto no debía ser así.

“El título a otorgar debe ser únicamente ‘Licenciatura en Docencia’, sin especificar la rama de especialidad”, señala La Gaceta.

Las personas afectadas por este error fueron 13, las cuales los títulos indicaban:

Licenciatura en Docencia Artes Plásticas con énfasis en Cerámica.

Licenciatura en Docencia con énfasis en Derecho.

Licenciatura en Docencia con énfasis Filosofía.

Licenciatura en Docencia con énfasis Diseño Gráfico.

Licenciatura en Docencia con énfasis Administración.

Posición de la UNED:

Grupo Extra solicitó a la UNED una posición sobre este error involuntario y a qué se debe la invalidez. Cinthia Vega Álvarez, jefa de la Oficina Registro y Administración Estudiantil señaló:

El acuerdo del Consejo Universitario en la Sesión N.º 2676, celebrada el 19 de julio de 2019, artículo II, inciso 1-c), según acuerdo OPES N.º 48-2018, página 161, establece que los diplomas en la Licenciatura en Docencia deben ser emitidos sin hacer mención de la rama de especialidad, por lo cual, previa consulta a la Oficina Jurídica, se toma la decisión de rectificar los diplomas emitidos en la I y II Promoción de graduandos de 2024, para dar cumplimiento a dichos acuerdos.

Este procedimiento se fundamenta en lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública (Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 y sus reformas), el cual señala que: “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”.

¿Cuál fue el procedimiento a seguir?

“Se dio atención al criterio dado por la Oficina Jurídica, que recomendó la destrucción de los diplomas y la reposición inmediata de los mismos. Se procedió a realizar la publicación correspondiente en La Gaceta para hacer de conocimiento de terceros que ese diploma no tiene validez”, respondió la institución.

Grupo Extra conversó con una de las personas afectadas por esta emisión incorrecta de títulos e indicó que la universidad “fue ordenada” en el proceso de cambio de títulos.

“Fue un error, pero la universidad fue ordenada e impecable en el proceso de cambio de títulos. Nos llamaron uno a uno para explicarnos lo que había pasado y concretar citas para el cambio de títulos. Luego enviaron correo para dejar en firme y de manera formal la cita en la universidad, con todas las indicaciones. Para el día y hora de mi cita fueron muy puntuales y estaban preparadas con una persona de registro o algo así, inclusive, para el tema legal”, indicó la licenciada.

Durante el proceso, indica que le leyeron un acta, entregó el título sin validez y le otorgaron el correcto.

“Se eliminó el folio anterior y se hizo uno nuevo. La universidad se dejaba los títulos anteriores para evitar inconvenientes legales a futuro, como corresponde en algo así de serio. No me causó problema alguno a nivel laboral. Ya trabajaba y pues no pasó nada, solo entregué el nuevo para efectos administrativos en mi lugar de trabajos”, añadió.

Este error pudo limitarles las oportunidades laborales, asegura la afectada, sin embargo, el proceso de corrección fue ágil.

A las 13 personas afectadas se les contactó, visitaron a la UNED, entregaron sus títulos y les fue entregado su nuevo diploma, de forma inmediata. Los diplomas anteriores fueron descartados, asegura la institución.