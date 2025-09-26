San Marcos de Tarrazú se convertirá en un punto para la investigación y la gestión sostenible de los recursos naturales con la apertura del Laboratorio de Investigación en Agua y Suelos (LIAS), impulsado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El espacio ofrecerá análisis físico-químicos y microbiológicos de agua y suelos con tecnología de punta, y además busca convertirse en un puente entre la ciencia y las comunidades rurales, especialmente aquellas vinculadas con la producción cafetalera y agrícola en la región de Los Santos.

Según explicó Catalina Vargas Meneses, coordinadora ejecutiva del LIAS, la iniciativa busca que tanto instituciones como productores y organizaciones cuenten con datos confiables para tomar decisiones ambientales y productivas.

“Damos un paso decisivo para articular la ciencia, la comunidad y la gestión ambiental en nuestra zona y a nivel nacional”, señaló.

El laboratorio se articula en cuatro ejes de acción:

Investigación

Docencia

Extensión

Servicios analíticos.

Desde estudios de erosión y contaminación hasta capacitaciones en manejo de aguas residuales, el LIAS se proyecta como un recurso para atender problemáticas locales.

La propuesta nació en 2019 con apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y hoy se convierte en la primera infraestructura de este tipo en la región.

La Vicerrectora de Investigación de la UNED, Laura Vargas Badilla, subrayó que se trata de un proyecto con impacto social.