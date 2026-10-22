UNED aplaza resultados de becas socioeconómicas por incertidumbre presupuestaria

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) comunicó que publicará los resultados de las becas socioeconómicas para el año 2027 una vez que la Asamblea Legislativa defina la situación presupuestaria de las universidades públicas.

La institución explicó que el financiamiento universitario del próximo año es un elemento fundamental para determinar cuántos recursos estarán disponibles para los programas de apoyo estudiantil.

El anuncio fue difundido por medio de las redes sociales de la UNED de Vida Estudiantil.

“Reiteramos nuestro compromiso con la población estudiantil y comunicaremos los resultados tan pronto se cuente con la información presupuestaria oficial”, dijo la casa de enseñanza.

La decisión se da en medio de la discusión legislativa sobre el presupuesto de las universidades públicas para 2027, cuya definición incide en la planificación de los recursos destinados a la educación superior.

Afectación para la UNED

El rector de la UNED, Rodrigo Arias, advirtió que los recortes presupuestarios que se discuten podrían reducir “drásticamente” la cantidad de estudiantes nuevos que la institución podrá recibir en 2027.

Según Arias, la afectación alcanzaría a las 40 sedes de la UNED en todo el país, debido a que una de las leyes que se pretende eliminar está destinada al fortalecimiento de las sedes regionales.

Actualmente, la UNED recibe entre 10.000 y 11.000 estudiantes nuevos por periodo. Sin embargo, Arias señaló que, si se concretan las reducciones presupuestarias, el próximo año podrían recibir menos de la mitad de esa cantidad.

Rodrigo Arias

Rector de la UNED “El próximo año creo que no sería ni la mitad de ese número si esas reducciones presupuestarias se materializan, porque no tendríamos forma de atender adecuadamente a las poblaciones estudiantiles”, afirmó Arias.

El rector advirtió que la universidad tendría que tomar decisiones drásticas que reducirían las oportunidades de ingreso para quienes buscan estudiar en la institución.

TEC también aplazó resultados de admisión

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) anunció que aplazará hasta nuevo aviso la publicación de los resultados de admisión para el curso lectivo 2027, mientras espera información presupuestaria oficial.

La institución aplicó la Prueba de Aptitud Académica a 16.227 estudiantes y proyecta recibir aproximadamente a 2.400 nuevos alumnos el próximo año.