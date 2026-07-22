UNAFUT organiza Media Day abierto al público

El acostumbrado Media Day organizado por UNAFUT tiene un detalle particular que beneficia a los fiebres del fútbol.

Esta actividad, que cuenta con la presencia de jugadores y figuras de los diferentes equipos de primera división, será abierto al público.

Las personas pueden participar del evento de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en Multiplaza Escazú.

Las personas pueden asistir y compartir con jugadores y técnicos. Además, habrá sorpresas y el anuncio del nuevo balón que va a utilizarse este torneo.

La iniciativa permite que los asistentes puedan tener más cercanía con sus clubes.