Con entrega y un proceso personal profundo, el periodista Omar Cascante abrió su corazón sobre lo que ha hecho para transformar su cuerpo, pero sobre todo su mente y su espíritu.

Hace dos años, su balanza marcaba 115 kilos, pero más allá del peso físico, cargaba con temores, justificaciones y patrones que le impedían avanzar.

Hoy, con 85 kilos y una nueva perspectiva, el comunicador muestra con orgullo no solo un cambio físico, sino una evolución de vida.

“Una versión dentro de mí esperaba a ser liberada, pero todavía no estaba dispuesto a luchar por ella, la verdad”, confesó.

“He estado atravesando un tiempo de muchos cambios y aprendizajes. Hice mucha introspección y me di cuenta de que han venido cosas muy excelentes a partir de las buenas decisiones que he empezado a tomar”, externó en entrevista con Diario Extra.

El proceso requirió determinación para dejar el alcohol, buena alimentación, ejercicio diario y, sobre todo, embarcarse en un camino espiritual que lo ayudó a conectar consigo mismo, según comentó Cascante.

“Comencé contra todo pronóstico, contra la gente que dijo que no lo iba a lograr; incluso contra mí mismo”, expresó en redes sociales.

Omar también busca inspirar a otros que atraviesan un rumbo similar. “No se rinda nunca ni en lo grande, ni en lo pequeño, ni en lo fundamental, ni en lo trivial”.