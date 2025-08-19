La pista Rafael Ángel Pérez Córdoba, ubicada en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde en Hatillo 2, en esta capital, recibió al Campeonato Nacional de Asociaciones 2025.

La Asociación Deportiva de Atletismo Universidad Nacional (ADUNA) se coronó campeona al obtener la mayor cantidad de medallas. ADEUNA consiguió 6 medallas de oro y 1 de plata, seguida por la Asociación de Atletismo Universidad de Costa Rica (ADEUCR) con 10 preseas (4 oros, 4 platas y 2 bronces), y la Asociación de Atletismo de Grecia en tercer lugar con 8 medallas (4 oros, 2 platas y 2 bronces). Participaron 674 atletas, incluyendo competidores del Torneo Nacional U-13 y U-15, quienes se preparan con miras a su campeonato en octubre.

Las mejores marcas fueron de Juan Manuel Calderón en los 10.000 m marcha (1.020 puntos) y Abigail Obando en los 400 m planos femeninos (56.15 segundos, 971 puntos).