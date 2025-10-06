La magia del teatro clásico se unirá a la música y la danza en “Una Noche con Shakespeare”, un espectáculo escénico que combina el ballet, la orquesta sinfónica y el coro en vivo.

Esta obra se presentará en el Teatro Popular Melico Salazar los días sábado 18 y domingo 19 de octubre, en una producción de Cicció Studio, presentada por BAC y realizada en alianza con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica (OSUCR) y la UCR Coral.

“Nos venimos preparando hace varios meses, entrenando y ensayando arduamente para traer el mejor resultado posible, una producción llena de magia y esfuerzo. Va a ser una puesta en escena muy mágica, muy interesante y muy única“, expresó Hana Cubillo, integrante del elenco de bailarines.

La puesta en escena ofrecerá interpretaciones inspiradas en 3 de las obras más célebres de William Shakespeare: “Romeo y Julieta”, “Sueño de una noche de verano” y “Macbeth”, en una experiencia artística que promete cautivar tanto a los amantes de la literatura como de las artes escénicas.

Las entradas están disponibles a través de eticket.cr, con precios desde los 22.200 hasta los 38.900 mil colones y aplica TASA 0 a 6 Meses con tarjetas del BAC.

Funciones:

Sábado 18 de octubre: 7:00 p.m.

Domingo 19 de octubre: 5:00 p.m.

Teatro Popular Melico Salazar , San José.

, San José. Recomendado para todo público.

“Una Noche con Shakespeare” se perfila como uno de los eventos culturales más destacados del mes, al reunir en un mismo escenario la fuerza del ballet, la grandeza de la música sinfónica y la emotividad del canto coral.