Las autoridades de rescate confirmaron el fallecimiento de una niña y 2 adultos, víctimas de un terraplén que cayó sobre una casa en San Ramón.

La tragedia se reportó al ser las 11:30 p.m. en Piedades Sur, donde se reportó una vivienda atrapada por un deslizamiento de tierra.

Según la Cruz Roja, en la casa se encontraban 6 personas; tres lograron salir por sus propios medios, mientras que las otras tres quedaron atrapadas.

La Cruz Roja atendió la emergencia con 35 socorristas y también participaron unidades del Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Pública.

Noticia en desarrollo