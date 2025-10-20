Una muy buena candidatura a la ONU

Miguel Ángel Rodríguez

Expresidente de la República

Vivimos una época de desconfianza y desilusión. No solo en la democracia, en los partidos políticos y en las personas, también en la globalización y en las instituciones y el derecho internacionales.

Además, vivimos hoy el tiempo de mayor conflictividad bélica después de la disminución radical de las guerras que se dio con la institucionalidad posterior a la II Guerra Mundial.

En muchas naciones se agiganta el nacionalismo y el desdén hacia las organizaciones internacionales que tanto han ayudado al progreso de la humanidad en las últimas 8 décadas.

Por eso las Naciones Unidas viven un período sumamente complicado.

Por años se han planteado reformas para hacer más eficaz y eficiente su funcionamiento y menos burocrática y anquilosada su estructura. Sin ningún resultado palpable.

En su discurso en la Asamblea General de este año el Presidente Trump -representando a la mayor potencia mundial- atacó fuertemente a la ONU. EEUU le han reducido aportes a varias de las agencias especializadas de la ONU. Esto hace enormemente más difícil enfrentar los problemas de esa organización mundial

Postularse para liderar la ONU requiere un coraje extraordinario, que además de la capacidad y la experiencia es necesario para poder asumir exitosamente la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Rebeca Grynspan al presentar su candidatura en las condiciones actuales sobradamente demuestra su coraje.

Su capacidad me consta desde que tuve el gusto de ser su profesor en la Escuela de Economía de la UCR antes de que ella se fuera a obtener su Maestría en Economía en Sussex, Inglaterra. La recuerdo como una estudiante brillante.

Y su experiencia es muy basta y atinente. Tanto en el campo nacional, como y aún más importante, en el campo internacional, y en algunas de las más altas posiciones de NNUU.

Doña Rebeca trabajó en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR donde tantas personas hemos iniciado tareas de investigación. Fue Viceministra de Hacienda. Fui su adversario pues era la candidata a la segunda Vicepresidencia de la República acompañando a don José María Figueres cuando me ganaron la elección en 1994.

Durante el ejercicio de esa vicepresidencia se desempeñó como Coordinadora del Programa Social, fue en un año Coordinadora del Programa Económico, y también colaboró como Ministra de Vivienda en los dos últimos años de ese gobierno.

Con NNUU inició su carrera como Directora de la sede subregional en México de CEPAL.

Después fue Subsecretaria General y Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. En 2010 fue designada por el Secretario General Ban Ki-moon secretaria general adjunta de esa organización y administradora asociada del PNUD.

En 2014 fue nombrada por unanimidad Secretaria General como primera mujer en dirigir la Secretaría General Iberoamericana, y fue exitosa en la difícil tarea de suceder al extraordinario ciudadano de Latinoamérica, el uruguayo Enrique Iglesias.

Volvió a NNUU cuando en 2021 fue designada por el Secretario General Guterres y por la Asamblea General como Secretaria General de UNCTAD, el tercer puesto de mayor jerarquía en esa organización, después de los de Secretario y Vicesecretario Generales.

El Canciller Arnoldo André y el Presidente Rodrigo Chaves merecen reconocimiento y felicitación por postular esta candidatura a pesar de haber militado en nuestro país en un partido y en un período, durante el cual quienes hemos dirigido la nación hemos recibido las críticas más acérrimas de la presente administración. Sin ocultamientos lo reconozco y admiro.

Es una magnífica decisión y un merecido apoyo para una gran candidata.

Costa Rica por su merecido prestigio por la paz, la libertad, la democracia, el estado de derecho, el desarrollo ambiental y los derechos humanos, y por su sometimiento al derecho internacional enaltece esta candidatura.

Todos debemos en lo posible colaborar para lograr la elección de Rebeca Grynspan como Secretaria General de NNUU. Sería de mucho bien para NNUU, para Costa Rica y para el bienestar de la humanidad recuperando el prestigio de las organizaciones internacionales.