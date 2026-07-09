En la comunidad de El Establo de Pitahaya, en Puntarenas, un emprendimiento comunitario está demostrando que proteger el ambiente también puede convertirse en una fuente de empleo e ingresos para las familias.

Se trata de ApiMangle, una iniciativa que combina la apicultura, la conservación de los manglares y el turismo sostenible en un modelo de desarrollo local que ya es considerado pionero en Costa Rica.

El proyecto produce miel y otros derivados apícolas, pero también ofrece recorridos turísticos, degustaciones y experiencias educativas para que los visitantes conozcan la importancia de los manglares y el papel que desempeñan las abejas en estos ecosistemas.

ApiMangle, un emprendimiento comunitario en Puntarenas. Foto: cortesía.

Uno de los aspectos que más llama la atención es una miel con ligeras notas saladas, característica que surge por la cercanía de las colmenas a los manglares y que se ha convertido en un sello distintivo del emprendimiento.

Conservación que también genera ingresos

ApiMangle cuenta con el acompañamiento de la Fundación MarViva y el financiamiento de Blue Action Fund, como parte de una estrategia orientada a fortalecer alternativas productivas sostenibles en las comunidades costeras del Golfo de Nicoya.

Además de impulsar la economía local, el proyecto busca reducir la presión sobre los recursos naturales y sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar los manglares, ecosistemas fundamentales para proteger las costas, capturar carbono y mantener la biodiversidad marina.

ApiMangle, un emprendimiento comunitario en Puntarenas. Foto: cortesía.

Melissa Álvarez Barquero, gerente de comunicaciones de Fundación MarViva, destacó que este tipo de iniciativas representan una alternativa para fortalecer la resiliencia de las comunidades.

“ApiMangle representa el tipo de soluciones que necesitamos para construir comunidades más resilientes: iniciativas nacidas desde el territorio, con visión sostenible y capacidad de generar impacto económico y ambiental. Este modelo demuestra que la conservación también puede ser una oportunidad para innovar y prosperar”.

La organización considera que el proyecto demuestra cómo la protección ambiental puede integrarse con actividades económicas sostenibles, generando beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas.

ApiMangle, un emprendimiento comunitario en Puntarenas. Foto: cortesía.

Un modelo que busca inspirar a otras comunidades

Más allá de la producción de miel, ApiMangle ha logrado posicionarse como un espacio donde la educación ambiental y el turismo responsable forman parte de la experiencia.

Los visitantes pueden participar en recorridos guiados, conocer el funcionamiento de las colmenas, aprender sobre la importancia de los manglares y degustar los productos elaborados por la comunidad, fortaleciendo así el vínculo entre naturaleza, cultura y desarrollo económico.

Para José Jesús López Espinoza, coordinador de ApiMangle, el objetivo es demostrar que existen formas de generar ingresos sin comprometer los recursos naturales.

“Con ApiMangle hemos encontrado una manera de innovar y generar ingresos cuidando nuestro entorno. Queremos que las personas conozcan el valor del manglar y comprendan que producir de forma sostenible también puede transformar vidas y comunidades”.

ApiMangle, un emprendimiento comunitario en Puntarenas. Foto: cortesía.

Con esta propuesta, ApiMangle se perfila como un referente nacional de emprendimiento comunitario, al demostrar que la conservación ambiental, la innovación y el desarrollo económico pueden avanzar de la mano y convertirse en una alternativa para otras comunidades costeras interesadas en construir modelos productivos responsables y sostenibles.

Para más información puede contactarlos al: 6479-0713 o en las redes sociales que aparecen como @apimangle.