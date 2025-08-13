En San Juan Sur de Tobosi, Cartago, vive María Julia Chinchilla Astúa, una mujer de 89 años que es madre de 7 hijos, abuela de 19 y bisabuela de 7.

Su vida ha sido una mezcla de esfuerzo inquebrantable y amor profundo por su familia.

“Si uno no tuviera hijos, ¿qué sería de uno?”, afirma con una sonrisa serena.

Foto: Jorge Castillo.

Nacida en Acosta, creció en una época donde el trabajo empezaba desde la niñez.

“A mí no me pusieron en la escuela porque había que trabajar, duré menos de un mes en la escuela, y charita a mí me hubiera gustado estudiar. Desde los 7 años me ponían a coger café, a jalar caña, a picar leña. No tuve escuela, solo una hermana me enseñó a firmar mi nombre y el número de cédula”, recuerda.

Quedó sola con sus 7 hijos y, sin ayuda de nadie, se propuso sacarlos adelante.

“Trabajaba como un animalito. Me quedaba en los cercos cogiendo café hasta las 4 y media, 5 de la tarde. A todos los saqué adelante con el estudio también, aunque fuera batallando”, recordó.

“A veces mis hijos me decían: ‘Mamá, quedamos con hambre’. Yo les daba dos bollillos y yo me quedaba con dos bollitos para mí. Y donde me decían, quedamos con hambre, yo cogía el bollillo y les partía los que me iba a comer yo, y me decían ’¿Y usted mamá?’ Y yo les decía: ’No, no, yo ya comí y sin que ellos me vieran, me ponía a llorar”.

Una madre presente a pesar de todo

La dureza de esos años no le robó la ternura.

“Más necesidades y más cosas que las que yo pasé, y a ninguno maltraté“, afirma con firmeza. Su enseñanza principal a los hijos fue clara, respeto, honradez y trabajo.

Doña María Julia con dos de sus hijas. Foto: Jorge Castillo.

“Mi papá nos enseñó que es mejor pedir que coger lo ajeno. Y yo he sido trabajadora y legal, por eso aquí todo el mundo me defiende”.

Hoy, sus hijos están pendientes de cada detalle: la acompañan a citas médicas, le preparan la comida y se aseguran de que no le falte nada.

Una historia que inspira generaciones

Su hija Miriam Solano describe a María Julia como “una mujer de fortaleza inquebrantable, de fe profunda y actitud positiva”.

“Siempre he dicho que mi mamá es como describir un libro porque desde niña le enseñaron el trabajo, la honradez y tal vez no de la mejor manera, sino de una manera, pues muy dura”, expresó Solano.

Recuerda que, incluso tras operaciones delicadas, su madre nunca se rindió.

“Ella nos transmitió a nosotros siempre eso que siempre fuéramos trabajadores, que siempre fuéramos honestos, que fuéramos honrados. Entonces yo creo que la mejor herencia que ella nos ha dado es eso la honradez, la fortaleza, ser fuertes a pesar de las circunstancias que nos presenta la vida“, agregó.

Doña María Julia . Foto: Jorge Castillo.

“Cuando estuvo al borde de la muerte, volvió del hospital y en lugar de irse a la cama preguntó qué podía hacer. Esa es mi mamá”.

Miriam también ha visto cómo esa entrega se trasladó a sus nietos.

Doña María Julia . Foto: Jorge Castillo.

La voz de la experiencia

Al preguntarle qué consejo daría a otras madres, María Julia es directa.

“Eran otros tiempos totalmente, pero les digo que se porten bien y cuiden a sus hijos. No entiendo cómo hay mamás que los maltratan o abandonan. Yo trabajé en fincas, pasé hambre, pero nunca maltraté a ninguno”.

“Es un orgullo ver que mis hijos, a pesar de las carencias, son personas de bien. Eso es lo que queda”.

A sus casi 90 años, María Julia mantiene su independencia. Cocina, se baña sola y cuida con celo la forma en que se hacen las cosas en su casa.

Doña María Julia . Foto: Jorge Castillo.

Su vida, marcada por el trabajo desde la infancia, por criar a 7 hijos sola y por mantener intactos sus principios, es un ejemplo de resistencia y amor.

“Yo no me quejo, así me criaron y así saqué adelante a mi familia. Hoy me siento tranquila, gracias a Dios”.