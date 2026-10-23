Una lavadora en media calle: Así luce la vía en Alajuela

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Una lavadora en media calle ha sorprendido a los conductores que pasan por la calle que se dirige a Las Vueltas de La Guácima.

En la zona hay un hueco que lleva ya varios meses sin arreglarse. Ante esto, la colocaron en plena vía para alertar a las personas para evitar caer.

Esta situación no es nueva, pues las autoridades no han reparado el problema que ya registra varias semanas sin repararse.

Junto a eso, a la orilla de la carretera se ve cómo no está en buen estado y alertan a los conductores con ramas y una cinta de precaución.

Los vecinos esperan una pronta solución.