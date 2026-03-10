UNA impartirá curso básico de ciberseguridad de forma gratuita

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La academia Cisco Networking Academy de la Escuela Informática de la Universidad Nacional (UNA) ofrecerá un curso gratuito de “Introducción a la Ciberseguridad”, dirigido a los interesados que quieren aprender a proteger su información personal o empresarial.

La matrícula está abierta en el enlace https://www.netacad.com/courses/introduction-to-cybersecurity y no se requiere experiencia previa. La formación es 100% virtual e incluye cinco módulos, siete laboratorios, actividades interactivas y un examen final.

El programa tiene una duración de seis horas y puede realizarse con acompañamiento de instructor o al ritmo propio. La UNA destaca que quienes completen el proceso recibirán una insignia digital que certifica la finalización del curso en la plataforma Cisco.

Algunos de los temas que ofrece el curso son las principales amenazas cibernéticas, la protección de datos, la privacidad en línea y las oportunidades profesionales en el mercado laboral.

Leer más: https://www.diarioextra.com/videos/experto-en-ciberseguridad-revela-el-mayor-error-al-comprar-online/

También trata temas como el funcionamiento de la red durante ataques informáticos, el valor de los datos personales y formas de proteger los dispositivos.