¡Una generación regresó a la adolescencia!

Por primera vez en suelo tico, Erreway no pidió permiso y abrió con “Girar”, encendiendo el escenario como si el tiempo no hubiera pasado.

Bastaron los primeros acordes para que el público explotara y el espíritu de Rebelde Way se apoderara del lugar.

El repertorio inició con himnos como “Rebelde Way”, “Memoria”, “Tiempo” y “Que estés”, manteniendo la energía arriba y el coro colectivo en cada rincón.

A mitad del show, la banda hizo una emotiva pausa para proyectar un video que retrató cómo ha evolucionado su vínculo con el paso de los años.

La conexión con el público se profundizó aún más cuando interpretaron “Solo sé”, en uno de los momentos más íntimos de la noche.

Un juego de luces envolvió el lugar de principio a fin y se mezcló perfectamente con la energía que cada integrante derrochó sobre el escenario. Uno de los puntos altos de la noche fue cuando Benjamín Rojas, desde la batería, se robó la atención con un solo de bajo, dejando claro su dominio tanto en la voz como en los instrumentos.

La lista de canciones incluyó clásicos infaltables como “Vivo como vivo”, “Será de Dios”, “Me da igual”, “Vas a salvarte” y “Ya nadie me detiene”, desatando la locura entre los presentes.

Muchas familias compartieron el concierto, demostrando que el amor por la banda ha pasado de generación en generación.

Los fanáticos, en su mayoría vestidos como colegiales, no dejaron de saltar, cantar y vivir cada tema con intensidad. La banda no se despidió sin mostrar que se llevaron un gran cartel con mensajes llenos de cariño de los fanáticos costarricenses.

Alice Carvajal Alajuela Amo Rebelde Way desde que tengo siete años, y poder venir a este concierto es todo un sueño hecho realidad, de hecho, a mi mamá le encanta y mi outfit lo inspiré en Maritza.

Jazira Guzmán Tres Ríos Conocí a un par de fans por acá que también les fascina la agrupación. Mi niña adolescente fue sumamente feliz con este reencuentro con la banda con la que crecí hace algunos años atrás.