Una fuerte tormenta azota el noreste de Estados Unidos

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

(Nueva York, AFP). Intensas precipitaciones y potentes vientos azotaron el noreste de Estados Unidos el sábado, al fortalecerse una tormenta de una intensidad poco habitual para la temporada, lo que provocó la cancelación de cientos de vuelos y cortes de electricidad para miles de hogares.

Nueva York, Boston y Filadelfia se encuentran en la trayectoria de esta tormenta que, según las autoridades, podría causar graves inundaciones costeras.

Fotografía AFP

“Prepárense de inmediato para una inundación significativa en las zonas bajas cerca de la costa”, que pueden suponer “carreteras sumergidas y daños en viviendas y comercios”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su último boletín.

Más de 75.000 hogares y comercios en cuatro estados del noreste se encontraban sin electricidad este sábado, según el sitio especializado poweroutage.com.

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La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, indicó que la tormenta afectaba ya a la ciudad de Nueva York y la isla de Long Island.

“La lluvia ya empezó” y “se espera mucha más”, señaló Hochul en una rueda de prensa.

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Long Island podría registrar hasta 15 cm de precipitaciones en los próximos días. También se esperan olas de más de seis metros en algunos lugares, añadió.

Cientos de vuelos ya fueron cancelados, incluidos 130 solo en el aeropuerto Logan de Boston, según el sitio especializado Flight Aware.

En la sede de la ONU en Manhattan, donde los líderes de todo el mundo están reunidos para la Asamblea General, se pidió a los medios de comunicación que retiraran el material situado en el exterior debido a las fuertes ráfagas de viento.

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Varios eventos culturales también tuvieron que ser cancelados, como el festival Global Citizen en Nueva York.

“La seguridad debe ser la prioridad”, declararon los organizadores de este evento en Central Park, donde debían presentarse, entre otros, Lenny Kravitz, Lauryn Hill y Alicia Keys.

En algunas zonas del estado de Massachusetts, incluido Boston, también se espera el equivalente a más de un mes de precipitaciones.

Tras el gran revuelo en torno a su gira, los conciertos de fin de semana del cantante pop británico Ed Sheeran cerca de Boston fueron cancelados debido a la tormenta, que podría generar ráfagas de viento de hasta 105 kilómetros por hora a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra.

Algunas zonas costeras de Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware y Nueva Jersey ya han registrado inundaciones esta semana.

Estas tormentas en el noreste de Estados Unidos, llamadas “nor’easters”, pueden producirse a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes entre el otoño y principios de la primavera.