El arte adopta nuevas formas para llegar al corazón de todos a través del tacto, el gusto y el oído.

La exposición “El Arte en tus Manos”, diseñada especialmente para personas con discapacidad o disminución visual, ofrece una mirada profundamente sensorial al mundo artístico.

Hasta el 27 de septiembre, las oficinas centrales del Banco Nacional (BN) abren sus puertas para que el público viva una experiencia cultural inclusiva.

Narran una historia.



Aquí, cada obra invita a ser descubierta más allá de la vista, ya que un chip al lado de cada pintura permite escanear la ficha técnica con el celular y acceder a un audio descripción detallada, que explica la inspiración profunda del artista y el mensaje detrás de cada una de las piezas. Maribel Arguedas, autora del recuadro “Jardín de Mariposas”, explica cómo llevó sus sensaciones a cada obra.

“Con mi obra expuesta quise estimular los sentidos, entonces coloqué cascabeles para representar el viento y además agregué un olor a naranja con una bolsa porque el árbol es de ese fruto”.

A diferencia de las galerías tradicionales, aquí los recuadros pueden ser tocados, transformando al visitante en explorador del arte a través del tacto.

Las personas no videntes sienten el arte con las manos.



“Creemos que no basta con hablar de inclusión, hay que diseñar experiencias que la hagan realidad. Con esta adaptación damos un paso más para garantizar que el arte y la historia lleguen a todas las personas, sin barreras”, citó Silvia Chaves, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Institucionales del BN.

Las piezas en exhibición están creadas en alto y bajo relieve, texturizadas o en 3D, y son obra de 30 talentosas maestras del arte nacional e internacional como lo son, Alicia Aguilar, Ana Ulate, Jenny Ramírez, Gina Marín, entre otras.

La muestra está disponible en las oficinas centrales del BN, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.