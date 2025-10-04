La revelación de que 16 centros de cuido para personas adultas mayores operan bajo órdenes sanitarias debería avergonzarnos como sociedad. Más allá de las estadísticas y los comunicados oficiales, detrás de cada uno de esos números hay seres humanos que dedicaron décadas a construir este país, a levantar familias, a trabajar incansablemente, y que ahora merecen algo tan básico como dignidad en su vejez.

No podemos normalizar que quienes nos dieron todo enfrenten sus últimos años en instalaciones con infraestructura deficiente, medidas de salubridad inadecuadas o falta de seguridad.

El panorama se vuelve aún más urgente cuando consideramos las proyecciones demográficas: para el año 2080, uno de cada cuatro costarricenses será adulto mayor. La edad promedio del país rozará los sesenta años. Costa Rica envejece aceleradamente, pero nuestras políticas públicas, nuestra infraestructura y nuestra conciencia colectiva no están envejeciendo al mismo ritmo.

Las autoridades no pueden seguir escondiéndose detrás de eufemismos. Sí, es positivo que se fiscalice mejor, pero el objetivo no puede ser simplemente documentar deficiencias y extender plazos “prudenciales” para correcciones. El objetivo debe ser garantizar que ningún adulto mayor viva en condiciones que ni nosotros mismos aceptaríamos para nuestros padres o abuelos.

Los señalamientos de los diputados Katherine Moreira, Priscila Vindas y Yonder Salas apuntan al corazón del problema: falta presupuesto, falta liderazgo institucional, falta una política pública integral sobre envejecimiento. El Conapam debe ser más que un ente que reacciona a crisis; debe anticiparse, exigir recursos al Ministerio de Hacienda y al Ejecutivo, y coordinar acciones concretas entre instituciones.

Pero esta no es solo una responsabilidad del gobierno. Como bien señalan las expertas Idalia Alpízar y Andrea Monge, el cambio debe empezar en cada uno de nosotros. El respeto a la vejez debe convertirse en parte de nuestra identidad nacional, enseñarse en escuelas y colegios, practicarse en cada hogar. Envejecer es un logro de la humanidad, no una carga. Y garantizar que nuestros mayores vivan con dignidad no es caridad: es justicia.

Costa Rica se enorgullece de ser un país solidario, de tener una democracia estable y servicios sociales relativamente avanzados. Pero esos logros suenan huecos cuando permitimos que quienes construyeron todo eso terminen sus días en centros con órdenes sanitarias por falta de condiciones mínimas.