La contaminación en el río Pirro, una microcuenca que atraviesa varias zonas de Heredia, preocupa a expertos y académicos, situación que empujó a la Universidad Nacional (UNA) a actuar en el sitio.

Académicos y estudiantes continuaron con un proyecto para limpiar el río, esto con la colocación de una riobarda e islas regenerativas, infraestructuras de bajo costo pero efectivas para la recuperación de este cuerpo de agua.

Riobarda ubicada en una de las entradas a la UNA, por donde pasa el río Pirro

Según explicó Francisco García, académico del Centro de Estudios Generales de la UNA, esta iniciativa se desarrolla en conjunto con Río Urbano, y el programa Transición hacia una economía verde urbana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Aunque es duro, porque hay que meternos a los ríos, es bueno porque nos ayuda a terminar de conocer la universidad y a tener conocimiento de la naturaleza”, explicó Urieny Mora, estudiante de la UNA.

Islas regenerativas con plantas acuáticas que absorben sustancias contaminantes

La casa de estudios citó como impulso de este plan, datos críticos sobre gestión hídrica nacional que señalan un colapso del modelo tarifario actual.

El precio promedio del metro cúbico de agua llega apenas a 5 centavos de dólar, esto impide mayor inversión en infraestructura moderna.

Estudiantes y académicos recogieron residuos en el río (Foto: UNA)

A esta crisis financiera se suma una pérdida del 60% del agua potable en las redes de distribución antes de llegar a los hogares, según indicó la casa de estudios superiores.

Cabe resaltar que cualquier estudiante de la UNA puede participar en este proyecto.