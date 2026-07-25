Una década de Cultivarte deja huella en miles de niños y jóvenes

El programa Cultivarte Guácimo cumple diez años de funcionamiento en Costa Rica, periodo en el que ha brindado espacios de aprendizaje y formación a más de 3.000 niñas, niños y jóvenes de distintas comunidades del cantón.

La iniciativa comenzó en Guácimo como el primer centro Cultivarte del país y, desde entonces, ha ampliado su cobertura a comunidades como Guácimo Centro, Pocora, Río Jiménez, La Selva, El Edén, Villa Franca, La Perla, África, Cartagena y El Hogar.

Durante este tiempo, los participantes han tenido acceso a talleres de educación financiera, programación, innovación, dibujo, pintura, teatro, lectura, reforzamiento académico, educación ambiental, huertas periurbanas y desarrollo de habilidades socioemocionales, como autoestima, manejo de emociones y fortalecimiento de valores.

Cultivarte en Guácimo. Foto: cortesía.

Según los organizadores, algunos jóvenes que formaron parte del programa actualmente cursan estudios universitarios en carreras como Medicina, Microbiología, Bibliotecología y Gestión de Empresas de Hospedaje, lo que refleja el impacto que ha tenido la iniciativa en sus procesos educativos.

El proyecto nació en 2012 en Colombia y llegó a Costa Rica hace diez años mediante una alianza entre Davivienda y los gobiernos locales, que facilitan la infraestructura donde se desarrollan las actividades, mientras la entidad financiera aporta el equipamiento, la operación de los centros y el personal encargado de impartir los talleres.

Actualmente, Cultivarte cuenta con tres sedes en Costa Rica, ubicadas en Guácimo, Alajuela y Escazú, mientras que el programa tiene presencia en más de 85 municipios de Colombia y ocho localidades de Centroamérica, beneficiando a más de 220.000 niñas, niños y jóvenes.