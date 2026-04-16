Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Universidad Nacional (UNA) manifestó su preocupación ante la participación del Gobierno en iniciativas internacionales de carácter militar, como Shield of the Americas y A la paz por la fuerza, realizadas en Doral, Estados Unidos.

Según la institución, en estos espacios participaron el presidente de la República, la ministra de la Presidencia, actual presidenta electa, y el ministro de Seguridad Pública, en actividades que, de acuerdo con la institución, estarían vinculadas a esquemas de cooperación con enfoque militar.

Foto: Mauricio Aguilar.

La universidad cuestionó la falta de claridad sobre los compromisos asumidos por el país, así como la ausencia de participación de órganos como la Asamblea Legislativa y la Cancillería en estos procesos, lo que, señalan, podría afectar el orden constitucional.

En su pronunciamiento, la UNA advirtió que este tipo de iniciativas podrían contradecir el artículo 12 de la Constitución Política, que prohíbe el ejército como institución permanente, así como la declaratoria de neutralidad perpetua de Costa Rica.

Foto: Mauricio Aguilar.

Además, se enfatizó que la tradición pacifista del país forma parte de su identidad y advirtió que cualquier acción que implique coordinación militar o presencia de fuerzas extranjeras podría comprometer la soberanía nacional.

La universidad también reiteró su rechazo al narcotráfico, pero señaló que su combate no debe implicar participación en esquemas de carácter militar ni comprometer los principios históricos del país.

Foto: Wilbert Hernández.

Finalmente, la institución solicitó al Poder Ejecutivo informar de manera pública y detallada sobre los acuerdos, documentos firmados y procedimientos seguidos, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a conocer las decisiones tomadas en su nombre.