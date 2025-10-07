La Universidad Nacional (UNA) emitió una condena enérgica contra el Estado de Israel, calificando sus acciones en la Franja de Gaza como genocidio.

La institución insta al Gobierno costarricense a condenar también estos hechos, en el marco de la tradición pacifista y la defensa de los derechos humanos del país.

El acuerdo, identificado como UNA-SCU-ACUE-303-2025, fue tomado por el Consejo Universitario el 2 de octubre de 2025 y comunicado el 7 de octubre de 2025.

Este se dirige al rector de la UNA, Jorge Herrera, al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

La UNA basa su posición en su principio fundacional de humanismo, promoviendo la justicia y el respeto irrestricto a la dignidad humana.

Los fundamentos de condena

La UNA fundamenta su condena en “hallazgos de organismos internacionales y organizaciones civiles”:

Acusación de Sudáfrica: Se considera la acusación presentada el 29 de diciembre de 2023 por el equipo jurídico de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por “conducta genocida”. Sudáfrica afirmó que las acciones israelíes, iniciadas el 7 de octubre de 2023, estaban dirigidas a destruir “una parte sustancial del grupo nacional, étnico y racial palestino”. Medidas Provisionales de la CIJ: Se cita la resolución del 26 de enero de 2024, mediante la cual la CIJ dictó medidas provisionales contra Israel, ordenándole detener y evitar la ejecución de actos de genocidio y permitir la asistencia humanitaria urgente. Determinación de la ONU (2025): Se basa en el informe del 16 de septiembre de 2025 de la Comisión Internacional Independiente de la ONU, que realiza una determinación legal y concluye que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Evidencia Documentada: El informe de la ONU documenta acciones como asesinatos masivos (especialmente de niñas y niños), violencia sexual y de género, destrucción de sistemas de salud y educación, asedio total, desplazamientos forzosos, bombardeos indiscriminados, y una hambruna estratégicamente planificada. Educicidio: Se destaca la destrucción sistemática del sistema educativo gazatí, calificado como “educicidio”, lo cual viola la Convención sobre los Derechos del Niño y busca eliminar el potencial de desarrollo de una generación entera. Organizaciones de DD.HH.: Se mencionan pronunciamientos reiterados de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y organizaciones israelíes como Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI) y B’Tselem, que también han calificado las acciones como genocidio.

Foto: Wilbert Hernández.

Las Demandas

La UNA exige acciones concretas de los actores internacionales y nacionales:

A Israel: Detener de forma inmediata las acciones militares y la violencia generalizada, y permitir la entrada de la ayuda humanitaria para combatir la hambruna sistemáticamente provocada.

Detener de forma inmediata las acciones militares y la violencia generalizada, y permitir la entrada de la ayuda humanitaria para combatir la hambruna sistemáticamente provocada. Al Gobierno de Costa Rica: Condenar el genocidio y asumir un rol histórico, ético y humano en defensa del derecho a la vida de los palestinos.

Condenar el genocidio y asumir un rol histórico, ético y humano en defensa del derecho a la vida de los palestinos. A la ONU y Comunidad Internacional: Tomar acciones inmediatas para detener el genocidio con intervención directa en Gaza.

La resolución de la UNA va más allá de la condena e incluye solicitudes de alto impacto dirigidas a la comunidad internacional.

La UNA pide a la comunidad internacional decretar un embargo militar y económico contra el Estado de Israel.

Jóvenes. Foto: Wilbert Hernández.

También solicitan reconocer oficialmente al Estado de Palestina y otorgarle los derechos estipulados por la Carta de las Naciones Unidas.

Exigen por su parte llevar ante la justicia internacional a los responsables y ejecutores de este genocidio.

La UNA manifiesta profunda preocupación por la “inacción y tibieza” de organismos multilaterales, como la ONU, ante las violaciones flagrantes del derecho internacional en Gaza.

También se convocó a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general a manifestarse y desarrollar acciones contundentes para detener esta “catástrofe humana”.