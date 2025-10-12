El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) calificó de “contrarias a la tradición democrática, los derechos humanos y los principios constitucionales” las declaraciones del diputado oficialista Jorge Antonio Rojas, quien sugirió que los costarricenses que se oponen al Gobierno deberían abandonar el país.

En un acuerdo aprobado por el Consejo Universitario el pasado 9 de octubre (UNA-SCU-ACUE-355-2025), la institución rechazó “de manera contundente y categórica” las manifestaciones del legislador del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y le solicitó retractarse y disculparse públicamente.

El documento, dirigido al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, sostiene que las expresiones del congresista contravienen los valores esenciales de la institucionalidad democrática y el marco constitucional vigente.

Defensa de la democracia

La UNA recordó que Costa Rica se ha cimentado históricamente sobre los principios de la cultura de paz, el Estado Social de Derecho y el respeto irrestricto a las libertades fundamentales.

“El pluralismo, el debate respetuoso y la crítica constructiva fortalecen la convivencia pacífica y el ejercicio responsable de la ciudadanía”, señala el acuerdo.

Además, agrega que “toda manifestación pública que invoque el desalojo o exclusión de personas por motivos ideológicos o políticos atenta contra la dignidad humana y la institucionalidad republicana”.

La universidad también hizo énfasis en que el artículo 32 de la Constitución Política es claro al establecer que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”, y recordó que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) prohíben expresamente el destierro o expulsión de nacionales por sus ideas políticas o de conciencia.

El comentario

Las declaraciones del congresista de 71 años surgen tras una intervención en el plenario para rechazar la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de que la Asamblea Legislativa le quite la inmunidad al mandatario Rodrigo Chaves para poder analizar 15 denuncias de beligerancia política.

“Dejen gobernar, que las instituciones funcionen correctamente, de lo contrario, hagan maletas y salgan de este país por su propia voluntad antes de que el pueblo costarricense los destierre. No le jalen más el rabo a la ternera”.