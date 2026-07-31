Una caída, una promesa y un milagro de “La Negrita” 

Hazel Novo tenía apenas dos años cuando una caída convirtió un momento cotidiano en una emergencia que puso en alerta a toda su familia. Su madre la bañaba en una pila de la casa, pero tuvo que apartarse por unos instantes para atender a su hija menor, quien acababa de nacer.

La pequeña intentó asomarse, perdió el equilibrio y cayó sobre el cemento, dándose un golpe directamente en la cabeza.

Cuando su madre regresó, la encontró con sangre en los oídos y decidió trasladarla inmediatamente al Hospital Nacional de Niños.

Los médicos sospechaban que podía tener una lesión cerebral o una fractura de cráneo y también existía el temor de que el accidente afectara su audición, la vista y el desarrollo del habla.

“Mi mamá siempre que iba a verme me veía en la cabeza, con vendas por todos lados”, recuerda Novo, quien conoce los detalles de aquel episodio por los relatos que su madre le hizo con el paso de los años.

Hazel Novo sufrió fuerte caída siendo bebé



Mientras la niña permanecía internada, su madre encontró refugio en la fe y se encomendó a la Virgen de los Ángeles. Asegura que le pidió que comprendiera su dolor como madre y que intercediera para que su hija pudiera salir del hospital sin las graves secuelas que temían los médicos.

También hizo una promesa de que, si su hija se recuperaba, ambas irían de rodillas hasta la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.

“Mi mamá me cuenta que ella me encomendó con todo su fervor y toda su fe a la Virgen de los Ángeles. Le dijo que, si nos hacía el milagro de que yo saliera bien del hospital, iba a subir la Basílica de rodillas conmigo”, relata.

Una semana después, los médicos volvieron a realizarle los exámenes. Novo no presentaba problemas de audición ni de visión, tampoco se detectaron afectaciones en el habla, el cerebro o el cráneo.

Una promesa cumplida

El accidente ocurrió en 1983 y, en agosto de ese mismo año, la familia viajó a Cartago para cumplir lo prometido. Novo acompañó a su madre de rodillas, mientras ella llevaba en brazos a la hermana menor de la niña.

“Yo iba al lado de ella y mi mamá iba con mi hermana en brazos. Entonces doy fe y testimonio de los milagros de la Virgen de los Ángeles en mi vida”, afirma.

Aquel episodio marcó la relación de Hazel Novo con “La Negrita” y se convirtió en una historia que ha acompañado a la familia durante más de cuatro décadas.

La devoción también pasó a una nueva generación, puesto que ahora, Novo, tiene dos hijas, una de 19 años y otra de 11, quienes conocen la historia del accidente y la promesa que hizo su abuela.

Aunque nunca han realizado juntas la Romería, suelen visitar la basílica para agradecer por la salud y pedir protección para la familia.

“Mi mamá, en su papel de madre, le pidió con todas las fuerzas de su corazón a la Virgen que ella, como madre, también entendiera que estaba sufriendo por su hija que estaba internada”, expresa.

La experiencia también influyó en la decisión de Novo de convertirse en catequista y desde hace tres años acompaña a niños en su formación religiosa y les enseña sobre la fe, el amor de Dios y la devoción a la Virgen María.