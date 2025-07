Desde que formalicé la inscripción de mi candidatura, he compartido en algunas entrevistas en medios de comunicación el detalle de la ruta, y de los cambios que necesita Costa Rica para crear oportunidades para todas las personas en un mundo en transformación. Me gustaría profundizar en este planteamiento como punto de arranque en este espacio de opinión.

El mundo cambió. Cambió la forma en que producimos, aprendemos, nos comunicamos y vivimos, sin embargo, nuestras instituciones y políticas no han cambiado al mismo ritmo. Mientras la tecnología avanza y las realidades se transforman, la mayoría de procesos públicos siguen atrapados en estructuras pasadas que bloquean el desarrollo, la justicia y la dignidad de las personas.

Lo escucho en cada conversación que tengo con la gente: existe cansancio y frustración al ver que las cosas no funcionan. Familias enteras ven cómo se pierden oportunidades por la falta de un sistema de transporte digno, por la ausencia de una educación que prepare a sus hijos para el mundo que viene, y por el debilitamiento de instituciones que acompañen y cuiden. Lo urgente ha opacado lo importante, y lamentablemente, en el corto plazo las soluciones de fondo se han dejado de lado.

Por eso para mí, la política no puede limitarse a administrar lo existente, ni a lanzar promesas que no se cumplen, o que no tengan un plan de acción definido. Hoy, donde antes bastaba con mejorar, necesitamos transformar. Transformar con visión de futuro, con empatía, con estrategia, con acciones puntuales y con valentía.

Creo necesario un nuevo acuerdo social que recupere la confianza, y que devuelva sentido a la política. Uno que priorice un país más ágil y eficiente, pero también más humano y cercano, y que vuelva a colocar a las personas en el centro, que escuche, que cuide y que construya oportunidades con visión de largo plazo y con responsabilidad democrática por y para las personas.

Este pacto se traduce en acciones con apuestas transformadoras claras, que desarrollaré en otros artículos, pero quisiera compartir algunas ideas iniciales:

• Queremos un Estado ágil que le responda a las personas con modernización tecnológica, digitalización y con mecanismos de participación ciudadana real. La tecnología no es un lujo, es una herramienta para servir mejor y para reducir filas, para transparentar procesos y evitar corrupción, así como para acercar los servicios del Estado a las personas.

• Queremos una educación que transforme y pueda enfretar los retos del siglo 21la inteligencia artificial, el cambio climatico y la falta de cohesión socialcon currículos actualizados, que propicie el pensamiento crítico, las habilidades digitales y con inversión sostenida en las etapas formativas más decisivas, porque la niñez y la juventud no pueden seguir olvidadas y ajenas al presupuesto público.

• Queremos una seguridad integral, que recupere el control de nuestro territorio con inteligencia policial, prevención social, justicia ágil y modernización institucional, para enfrentar con decisión al crimen organizado especialmente al narcotráfico y al cibercrimen, cuidando la seguridad de las comunidades sin abandonar la prevención.

• Queremos una economía inclusiva, que elimine trabas burocráticas, que apoye el emprendimiento y fomente el trabajo digno, que cierre las brechas de género y elimine las desigualdades territoriales, especialmente fuera de la Gran Área Metropolitanaque impiden a las comunidades avanzar.

• Queremos avanzar hacia una transición ecológica justa, donde el ambiente y el desarrollo no sean enemigos, sino aliados estratégicos para una Costa Rica resiliente y competitiva a nivel mundial, con seguridad hídrica y alimentaria, energías limpias y respeto por nuestra biodiversidad.

• Queremos un nuevo modelo de movilidad y gestión pública, que elimine las presas en las carreteras, y también acabe con las presas en hospitales, en los juzgados y con aquellos trámites que roban tiempo y oportunidades a las personas.

• Queremos proteger más y mejor a las personas, con más cuido, más becas y más apoyo a la población adulta mayor, para garantizar derechos sin clientelismo ni burocracias.

• Queremos una democracia activa, con mecanismos que permitan a las personas incidir en las decisiones públicas, y que devuelvan la confianza en las instituciones, cuya razón de existencia debe estar centrada en las personas.

• Queremos territorios vivos, con desarrollo regional, fortalecimiento municipal, acceso a vivienda, cultura y espacios de convivencia que fortalezcan el tejido social.

Estos cambios no serán posibles desde la imposición ni desde la distancia, sino desde la escucha, el respeto, el diálogo y la construcción colectiva. Por eso esta propuesta, más allá de un punto final, se convierte en un punto de partida.

Queremos sumar voces de comunidades, juventudes, organizaciones de mujeres, sectores productivos, academia y cultura, para construir juntos una hoja de ruta compartida que transforme la frustración en posibilidad, y que devuelva esperanza donde hoy hay desencanto y frustración.

Los momentos de incertidumbre también son oportunidades para grandes transformaciones, si actuamos con claridad, determinación y principios.

Cambiar no es un riesgo cuando se hace con propósito, y en el contexto actual de Costa Rica, se convierte en nuestra responsabilidad.