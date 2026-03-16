“Una batalla tras otra” se lleva el Óscar a mejor película

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Hollywood. (AFP)- ‘‘Una batalla tras otra”, la emocionante historia dirigida por Paul Thomas Anderson que reúne en la pantalla grande a revolucionarios de izquierda, supremacistas blancos y centros de detención de migrantes, se sintió para muchos espectadores como una mirada al Estados Unidos contemporáneo.

Pero esta sátira política, acelerada con explosiones, tiroteos, intensas persecuciones automovilísticas y escapes de infarto, también muestra romance y humor, y presenta una conmovedora historia del amor incondicional de un padre por su hija.

Esa potente mezcla le valió el Óscar a mejor película este domingo y los honores de la mayor gala de la industria, que le concedió seis estatuillas en total.

Anderson, quien también se llevó los premios a mejor guion adaptado y mejor dirección, agradeció al elenco con quien subió al palco del Teatro Dolby para recibir el más importante galardón de la noche.

“Esto es increíble”, dijo el realizador.

El aclamado cineasta trabajó con un poderoso elenco, incluyendo a los oscarizados en ediciones pasadas Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn, quien esta noche también se llevó otra estatuilla a mejor actor de reparto.

El gran éxito de Netflix “Las guerreras k-pop”, una historia sobre el bien y el mal que incorpora la mitología tradicional coreana y una banda sonora energizante ganó el Óscar a mejor película animada y a mejor canción.

La cinta, coproducida con Sony Pictures Animation, se estrenó en Netflix en junio de 2025, pero rápidamente consiguió un gran número de seguidores en todo el mundo.