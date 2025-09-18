“Una Batalla Tras Otra”, la nueva película protagonizada por el reconocido actor Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, llega pronto a cines.

Quienes ya pudieron observar el filme destacan que es una maravilla, incluso reconocidos cineastas como Steven Spielberg la llenaron de elogios.

Presentada por Warner Bros. esta película es descrita como una sátira política con bastante humor.

Según se menciona en primeros comentarios, esta reflexiona sobre el extremismo, movimientos sociales y diferentes factores socioculturales.

Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti son otros de los protagonistas de esta película.

Con críticas que generan amplias expectativas, la película llegará a cines en Costa Rica el 25 de setiembre.