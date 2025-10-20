UNA advierte por correo falso: roban datos y contraseñas

Una nueva modalidad de fraude digital mantiene en alerta a las autoridades, se trata de un enlace que simula ser de Microsoft 365 y se envía a través de correo electrónico.

De acuerdo con el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad de la Universidad Nacional (Labcibe-UNA), dicho correo también simula ser enviado desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) y solicita credenciales para acceder a cuentas corporativas y personales de Office 365.

Según Edgar Vega, de Labcibe-UNA, el sitio fue reportado a las autoridades y alertó a la población evitar enviar información a través de correos o mensajes de dudosa procedencia.

“Este sitio falso ya fue reportado a las autoridades competentes y se recomienda a la población mantenerse atenta ante posibles mensajes que simulen provenir de entidades del Estado o mensajes de Whatsapp pidiendo dinero o transferencias SINPE”, explicó a Grupo Extra.

Este es el correo fraudulento que alerta a las autoridades (Foto: Labcibe-UNA)

¿Qué hacer si se recibe un correo de estos?

Vega brindó una serie de aspectos a tomar en cuenta, inclusive si se ingresa datos a un enlace fraudulento como el denunciado recientemente:

1. No ingresar datos personales o contraseñas.

2. Eliminar el correo sospechoso sin abrir enlaces ni descargar archivos.

3. Cambiar inmediatamente la contraseña si se ingresaron datos en la página falsa.

4. Activar la verificación en dos pasos (2FA) en cuentas de Microsoft o WhatsApp.

5. Reportar el incidente a la respectiva oficina de TI institucional o al CSIRT-CR (Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática).

Además, se alerta sobre el uso de logos y nombres reales de instituciones para que el usuario caiga en las redes de estas campañas de fraude.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra