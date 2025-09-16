Lic. Jorge Carvajal Meléndez

Contador Público Autorizado

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

Las empresas están llenas de procesos y actividades que permiten su crecimiento y consolidación.

¿Qué ocupamos para que este desarrollo esté ligado a un enfoque claro de obtención de objetivos, metas y de sus respectivas métricas? Entre otras cosas; una clara delimitación de buenas prácticas en calidad, como sería el establecimiento de Indicadores Clave de Desempeño (KPI). a adopción de normas como ISO 9000, la capacitación constante a los colaboradores y una adecuada gestión del gobierno corporativo en la Junta Directiva.

Estos aspectos permitirían desarrollar progresivamente un manejo controlado y medible de las operaciones internas y de la calidad de dichas operaciones.

Pero, ¿puede una Pyme, sin los recursos necesarios para poder incorporar estos elementos valiosísimos de administración de una empresa, llevar un adecuado control y manejo de sus operaciones? La respuesta es sí, con aspectos como: un sistema de información adecuado, valoraciones periódicas de sus costos de producción, estados financieros al día, promover un control de efectivo o flujo de caja adecuado y sano, que permita planear objetivamente todos los pasos que necesita la empresa o institución en periodos cortos y medianos de tiempo.

Dice el dicho: “el ojo del amo engorda el ganado”. Nada como un gerente presente y activo en los procesos, que analice, verifique, corrija, proponga y mejore.

Es por esto que, métricas claramente establecidas como KPI, normas de calidad, etc., o elementos básicos, claros y presentes en las empresas, como el análisis y la evaluación de los reportes, de las directrices o de toda aquella observación clara que permita mejorar y añadir elementos de verificación y calidad a la información, serán de gran ayuda para la mejora de las operaciones, incrementando la utilidad y los réditos necesarios para dueños y accionistas.

No se puede dejar de lado en la buena práctica administrativa la realización, presentación y pago de los impuestos que van relacionados con las actividades que desarrolla la empresa y, así, lograr fortalecer la imagen tanto legal como crediticia. El crédito y su manejo correcto hacen que una empresa crezca y se fortalezca, generando mayores opciones de financiamiento para el mercadeo, venta o distribución de los productos (un flujo de caja adecuado).

Todos estos aspectos manejados de forma agrupada, frecuente y medible impulsan el crecimiento de una gran empresa.